Vysvědčení za Evropu: Slavia za dva, co zlobilo Spartu a Jablonec?

Jeden, který postoupil. Druhý, jenž se zastavil o patro níž. A třetí s definitivní pohárovou stopkou. Slavia, Sparta a Jablonec za sebou mají účast ve skupinách evropských soutěží, každý s rozdílným výsledkem. Téměř premiantem je podle hodnocení deníku Sport Slavia, která za sebou nechala soupeře z horní poloviny bundesligové tabulky. Projděte si plusy a minusy působení české trojice a známku, kterou jednotlivým klubům deník Sport udělil.

Sparta (Evropská liga): plusy Prý splněný cíl. Ale… Byl kolem toho trochu zmatek. S jakým cílem šla vlastně Sparta do základní skupiny Evropské ligy? Pavel Vrba po jednotlivých zápasech mluvil o tom, že je metou posun do jarní části některé z kontinentálních soutěží. Fajn, to se povedlo splnit. Na druhé straně to byl právě Vrba, který chce v příští sezoně do Ligy mistrů. V tomhle kontextu je zarážející, že jasně stanoveným letošním cílem nebylo setrvání v Evropské lize. Síla domácího prostředí Tři zápasy, dvě vítězství, celkem šest bodů. Na svém stadionu Sparta v evropské konkurenci rozhodně obstála. Proti Rangers (1:0) i Bröndby (2:0) podala vysoce kultivovaný výkon. Pozorně bránila, soupeře takřka nepouštěla do šancí a směrem dopředu byla dostatečně produktivní. S Lyonem to byl trochu jiný obrázek hry. I tohohle giganta ale skřípla, brzy vedla 2:0. Nadějnou partii sice nedotáhla, ale rozhodně nezklamala. Nula, nula, nula O trenéru Vrbovi se ví, že mnohem raději útočí než brání. Přesto si jeho mužstvo vedlo v Evropské lize směrem dozadu často příkladně. Důkazem jsou hned tři čistá konta. Letenští nedostali gól v dvojzápase s Bröndby ani doma proti Rangers, což se cení. Výsledný dojem kazí hned sedm inkasovaných branek od Lyonu, ale ruku na srdce: to je úplně jiná váhová kategorie. Výsledky: Bröndby–Sparta 0:0, Sparta–Rangers 1:0, Sparta–Lyon 3:4, Lyon–Sparta 3:0, Rangers–Sparta 2:0, Sparta–Bröndby 2:0 Účast v play off Konferenční ligy

Sparta: minusy Severská bojácnost Pavel Vrba to nerad slyší, ale fakta jsou daná. Kdyby Sparta víc šlápla hned do úvodního utkání v Kodani, teď se mohla radovat z postupu do jarní fáze Evropské ligy. Lze pochopit, proč Pražané začali na Bröndby hodně opatrně. V průběhu duelu ale bylo evidentní, že jim slabí domácí nemají jak ublížit. V ten moment měli rudí vyrazit za všemi body. Z těžko pochopitelného důvodu tak neučinili. Proto skončili ve skupině až třetí. Výbuch na Rangers Nejhorší vystoupení rudých v soutěži. Ať už herně, částečně i výsledkově a v neposlední řadě i mediálně. Klíčovou bitvu o postup ze skupiny Sparta vůbec nezvládla, vyfasovala rychlý gólový trest za bázlivost a její tlak v úplném závěru byl spíš jen pro formu. Předvedeným výkonem se ani nepřiblížila k požadovanému standardu. Po utkání navíc vyšlo najevo, že trenér Vrba pořádně nevěděl, jaký výsledek potřebuje jeho tým v Glasgow uhrát. Tím bylo fiasko završeno. Kopec individuálních chyb Když uděláte hloupou chybu v domácí soutěži, trestu se možná ještě vyhnete. V Evropě to tak ale nefunguje. Sparta to napříč skupinou opakovaně pocítila. V nadějně rozehraném utkání na Lyonu zbytečně zakiksoval obránce Dávid Hancko, na Rangers zase fatálně zkratoval stoper Filip Panák. V obou případech z toho byly góly, které Letenské srazily na lopatky. Vůbec k nim přitom nemělo dojít. Známka: 3 Sparta porazila Bröndby. Jde o postup, nebo sestup do jarní fáze? Hodnotí Horst Siegl

Slavia (Konferenční liga): plusy Dlouhodobá úroveň Slavia pod Jindřichem Trpišovským absolvuje už čtvrtou pohárovou sezonu v řadě, tohle je její třetí postup do vyřazovacích bojů. Ty se jí vyhnuly jen jednou, když skončila čtvrtá ve skupině Ligy mistrů s Barcelonou, Borussií Dortmund a Interem. „Sešívaní“ se sice během léta propadli až do soutěže třetí kategorie, ale obstáli i v konkurenci soupeře z horní poloviny bundesligové tabulky. Mandous se osvědčil I přesto, že Aleš Mandous absolvuje svůj teprve první půlrok ve Slavii a vstupoval do něj jako dvojka za neohroženým Ondřejem Kolářem, kvůli chybám a zraněním svého kolegy zaujal Kolářovo místo a obstál. Ve skupině vychytal nulu s Maccabi Haifa a výrazně pomohl svému mužstvu i v klíčovém utkání v Berlíně k postupové remíze 1:1. Taktická nápaditost Se svými manévry by si mohl kouč Jindřich Trpišovský běžet na Úřad průmyslového vlastnictví pro ochrannou známku. Přes takzvaný diamant používaný nejčastěji na jaře 2019 v Evropské lize a následně ve skupině Ligy mistrů se propracoval i k rozestavení 3-5-2, které běžně nepoužívá, a na stoperu s Lukášem Masopustem mu to vyneslo kýžený bod v Berlíně. Výsledky: Slavia–Union Berlín 3:1, Feyenoord–Slavia 2:1, Maccabi Haifa–Slavia 1:0, Slavia–Maccabi Haifa 1:0, Slavia–Feyenoord 2:2, Union Berlín–Slavia 1:1 Postup do play off Konferenční ligy

Slavia: minusy Prokletý Izrael Třetí kolo základní skupiny, Slavia předtím prohrála v Rotterdamu 1:2 a do Haify jela s ambicí vzít skupinu do vlastních rukou. Jenže v Izraeli prohrála jako před rokem v Beer Ševě, zase to byl nemastný výkon, který sice vybízel k bodům víc než v předchozím případě, ale těsně po prohraném utkání se „sešívaní“ propadli ve skupině právě za Haifu mimo postupové pásmo. Jistější obrana, ale s jednou nulou Slavii tenhle jev provázel od začátku sezony na evropské i na domácí scéně. Vinou široké marodky, která do velké míry zasáhla právě defenzivu, dělalo mužstvu problémy udržet nulu, což předtím byla hlavní doména červenobílých. Stav se začal i se sebejistějším projevem Aihama Ousoua a spol. později zlepšovat, v posledních dvou zápasech ale tým neudržel vedení, což může být varováním. Netaktický Ekpai Jeho působení ve Slavii je zatím spíše zklamáním, byť se vyšvihl krásnou brankou, ovšem málo platnou, v odvetě play off Evropské ligy ve Varšavě. Ubong Ekpai při svých příchodech na hřiště nechápe dost dobře svou roli, zvláště v momentech, kdy tým potřebuje podržet výhodný stav. Viz chyba v Edenu při vyrovnání Feyenoordu, v Berlíně lacině ztrácel balony. Známka: 2 PRVNÍ DOJEM: Postup Slavie po TOP výkonu sezony. Dominantní střed a zase bez Stancia

Jablonec (Konferenční liga): plusy Koeficientový skok Před startem sezony figuroval Jablonec v klubovém žebříčku koeficientů na 162. místě, nyní je už 114. To znamená posun vzhůru o 48 míst. Za solidní zisk šesti bodů vděčí zejména stadionu na Střelnici, který zůstal nedobytnou tvrzí. To už je na evropské scéně známka kvality. Finanční infuze Jablonec vydělal díky působení v Konferenční lize celkem 114 milionů korun, což je pro jeho rozpočet zcela zásadní částka. Do základní skupiny evropské soutěže přitom postoupil z kvalifikace vůbec poprvé v historii, do Evropské ligy před čtyřmi lety šel totiž přímo. Hit Čvančara Vysoký výkonnostní standard si drželi Jaroslav Zelený a Václav Pilař, Miloš Kratochvíl byl navíc i produktivní. Ale největší pozornost na sebe strhl Tomáš Čvančara, autor tří branek v základní skupině. A krásných. Vzhledem k tomu, že mu v létě končí smlouva, z Jablonce patrně odejde. Výsledky: Jablonec–Kluž 1:0, Alkmaar–Jablonec 1:0, Jablonec–Randers 2:2, Randers–Jablonec 2:2, Jablonec–Alkmaar 1:1, Kluž–Jablonec 2:0. Vyřazení ve skupině Konferenční ligy