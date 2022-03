Sor zařídil výhru Slavie: Přišel jsem o hattrick, ale věřím, že jednou přijde

Proti Fenerbahce dva góly, proti LASKu zase. Yira Sor letí Evropou a táhne Slavii do čtvrtfinále Konferenční ligy. V prvním osmifinále při výhře 4:1 skolil rakouského soupeře prudkou ranou a povedenou kličkou gólmanovi.

Spokojený?

„Jsem prostě šťastný. Jsem moc rád, že jsem dal dva góly za Slavii v takové soutěži. Ale zůstávám pokorný. Byl to skvělý výkon od celého týmu. Nebylo to jednoduché, kluci mi hodně pomohli.“

Vaše klička při druhém gólu byl výraz vašeho sebevědomí, které jste v tu dobu měl?

„Bylo to jeden na jednoho proti brankáři. Musel jsem být v klidu. Věřil jsem, že se svou rychlostí dokážu snadno obejít brankáře, takže když ke mně šel míč, věděl jsem, že se o to musím pokusit, že by mi brankář možná střelu vyrazil.“

Hattrick byl stejně jako v domácím zápase s Fenerbahce blízko, mrzí to?

„Ano, myslím, že jsem o něj přišel, chtěl jsem ho dát. Přišel jsem o něj i proti Fenerbahce, ale mám hlavu nahoře a věřím, že to jednou přijde.“

Vy jste se trefil dvakrát, krajan Peter Olayinka jednou. Máte radost i za něj?

„Peter dal gól, já jsem se taky trefil, takže na nás Nigérie může být hrdá. Opravdu to pro nás oba byl skvělý zážitek.“

Co je potřeba udělat před odvetou, aby klapnul postup?

„Musíme si udržet formu. Ve fotbale vždycky očekáváte drama. Až pojedeme do Rakouska, musíme se soustředit, hrát se stejnou intenzitou a doufám, že znovu vyhrajeme.“