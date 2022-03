Plavšič: V ofenzivě to bylo výborné. Do odvety jako za stavu nula-nula

Nalevo mu to běhalo, jedna radost, mohl mít kopec asistencí. I když ze zápasu odchází Srdjan Plavšič s osobní bilancí 0+0, patřil k nejvýraznějším slávistům při výhře 4:1 nad LASKem.

Týmu, který v Konferenční lize obdržel dosud jen jednu branku, jste dali čtyři góly, navíc jste měli řadu dalších příležitostí, čím jste LASK zaskočili?

„Ano, je pravda, že do ofenzivy to bylo výborné. Myslím si, že jsme těžili z dobré přípravy před utkáním, měli jsme k tomu pár videí. Chtěli jsme využít hlavně rychlost Yiry Sora a myslím si, že se to dneska podařilo.“

Zjevně, byl to jeho večer?

„Odehrál skvělý zápas. Ještě tam měl nějaké šance, které nevyužil, ale je důležité, že se do šancí dostal a dal dva góly. To je pro nás velmi důležité. Ale dneska jsme vyhráli jako tým.“

Dává vám výhra 4:1 velkou naději na postup?

„Musím říct, že to byl náročný zápas a těžký soupeř. Ale myslím, že jsme se na ně připravili výborně a skvěle jsme utkání zvládli. Do odvety si myslím, že jsou klíčové góly Petera Olayinky a Ibry Traorého. Ale i když zápas skončil 4:1, musíme se na odvetu soustředit a hrát tam jako za stavu 0:0.“

Co jste si říkali, když soupeř snížil na 1:2? Byla to komplikace?

„Deset nebo patnáct minut jsme nehráli dobře. Dostali jsme z toho gól, ale myslím si, že jsme potom ukázali charakter a upravili stav. Pak nám to zase šlo.“