Co ukázala Slavia: Dvojčata, atomový mravenec i nezastavitelný Sor

Před šestnácti tisíci diváky si Slavia užila další velký evropský večírek. Rakouského soupeře v prvním zápase osmifinále Konferenční ligy zničila 4:1 a to ještě zahodila spoustu dalších šancí. Před odvetou má skvělou výchozí pozici. Tady jsou čtyři body, které ukázal zápas.

Nezastavitelný Sor Bývalý fotbalista Jakub Podaný na Twitteru výstižně napsal: „Sor běží přes parkoviště a stejně tomu stoperovi uteče. A to s míčem.“ Přesně tak to bylo. Když si Nigerijec usmyslel, že obráncům pláchne, prostě to udělal. Byl skvěle zásobovaný míči od záložníků i obránců. Třeba způsob, jakým byl v druhém poločase popohnán do brejku Aihamem Ousouem, byl neskutečný. Jediná výtka pro afrického Bolta, chtělo by to ještě více produktivity. Ano, dvě branky vstřelil, ale šancí bylo na pět. Yira Sor pro Slavií novým Simou? Ukáže až čas, ale dnes hrál výborně, shrnul Weber

Dvojčata v akci Trenér Trpišovský se vyžívá ve speciálních tazích v sestavě. I proti Linci si nachystal lahůdku. Do základní sestavy umístil šestnáctiletého kloučka Adama Pudila, který v áčku do té doby nenastoupil ani na vteřinu. Risk se zase povedl. Dorostenec svůj part zvládl vzhledem k okolnostem velmi slušně. Před plným barákem byl vykulený jen chvilku. Když odhodil zábrany, dokonce se dostal do šance. Po pauze přišel Trpišovský s dalším šokem, když Adama vystřídal za bráchu Miloše. Zase to nebyl průšvih. Naopak. I on se dostal do velké možnosti. Dvojčata prošla povedeným testem. Dvojčata Pudilova odehrála po poločase • Foto Pavel Mazáč/sport

Atomový mravenec v ráži Byl to i jeho velký zápas. A na pozici, na kterou se pečlivě chystal během zimního soustředění v Portugalsku. Proti Linci Srdjan Plavšič opět ukázal, že post levého obránce může hrát i na evropském pódiu. V prvním poločase byl nesmírně aktivní, i proto, že od soupeře dostával spoustu prostoru. Několikrát vypustil do vápna nebezpečný centr, Sor mohl díky jeho pasům mít po půlhodině klidně hattrick. Jak šel čas, a Srb nasbíral tunu sebevědomí, dovolil si velké věci i pod tlakem v obraně. Byl také nejfaulovanějším mužem slávistické sestavy. Srdjan Plavšič (vpravo) patřil k výrazným osobnostem prvního duelu s Lincem • Foto Pavel Mazáč / Sport