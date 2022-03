Trpišovský: Sor skvělý, ale nebyl nejlepší. Hlavně nechceme Feyenoord

PŘÍMO ZE ST. PÖLTENU | Potřetí v éře Jindřicha Trpišovského stojí Slavia na stejné evropské kótě a píše nový interesantní příběh. V odvetě s Lincem dohrávala bez vyloučených Aihama Ousoua a Srdjana Plavšiče, ztratila vedení 3:1 a prohrála 3:4. Přesto to stačilo. Vzhledem k výhře 4:1 v prvním duelu je ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Dnes se sešívaní dozvědí, s kým se porvou o postup mezi nejlepší čtyřku. „Dostat do Edenu mužstvo jako AS Řím, by bylo skvělé. Přál bych si i PSV Eindhoven. Z dřívějška si pamatuju, jak skvělí hráči tam hráli,“ zasnil se slávistický trenér.

Vedli jste 3:1, prohráli jste 3:4…

„Mám rozporuplné pocity. Na jedné straně máme radost z postupu, jsme ve čtvrtfinále, na druhou stranu jsme zápas prohráli, když jsme vedli 3:1… A ještě jsme dostali dvě červené karty. Nevstoupili jsme do utkání úplně dobře, pak jsme dali gól, náš výkon se zvedl, soupeř vyrovnal ze standardky. Po brance na 2:1 jsme to měli dobře rozehrané a mohli utkání v klidu dohrát. Bohužel hloupým faulem Ousoua na červenou kartu jsme si to zkomplikovali. Přesto jsme v defenzivě hráli výborně, přidali jsme třetí gól, ale pak jsme dohrávali zničehonic v osmi hráčích se Standou Teclem na beku. Závěr byl bláznivý a už jsme se modlili, aby byl konec.“

Minimálně na první zápas čtvrtfinále nebudete moci počítat s vyloučenými Ousouem a Plavšičem. Je to velká komplikace?

„Ano. O Aihama (Ousoua) jsme nechtěli přijít už před zápasem, protože byl v karetním ohrožení. Ale byla to naše hloupost. Šel do běžeckého souboje, soupeře měl před sebou, přesně do takové situace jsme se nechtěli dostat. U Plavšiče ani nevím, za co ji dostal, co to bylo za střet. Samotného mě to překvapilo. Celkově je výsledek pro mě zklamáním. Dvakrát jsme šli sami na bránu, Peter měl velkou šanci, mohli jsme dát klidně pět branek.“

Jak moc si ceníte postupu do čtvrtfinále?

„Před zápasem jsem říkal, že by to bylo fenomenální. Hlavně v kontextu toho, že jsme tam potřetí za čtyři roky. Abych se tedy neopakoval, je to úctyhodné. A především ukázka práce lidí v klubu. Stojí za tím velké úsilí mnoha z nás, realizačního týmu, trenérů, skautů, prostě celého slávistického aparátu. Být potřetí za čtyři mezi osmi v Evropě, je pro český klub hrát neuvěřitelné. Jsme rádi, že jdeme dál a že máme další šanci se porvat se o semifinále.“

Stále platí, že si přejete v dalším kole AS Řím?

„Hlavně nechceme Feyenoord. Víme, jak je silný, navíc jsme s ním hráli. Přáli bychom si někoho, s kým jsme se ještě v Evropě nepotkali. Dostat do Edenu mužstvo jako AS, by bylo skvělé. Přál bych si třeba PSV Eindhoven. Z dřívějška si pamatuju, jak skvělí hráči tam hráli. Slavia by si takového soupeře zasloužila.“

Byl Yira Sor nejlepším hráčem mužstva?

„Nikoliv, nejlepším hráčem byl Tomáš Holeš. Už minule jsem ho chválil, to jsem ale netušil, že se dá odehrát ještě lepší zápas. Yira hrál také skvěle, ukázal velké věci, zápas mu typologicky vyhovoval. Ovšem třeba i ve zhuštěné obraně si dovedl výborně poradit. Jeho výkony jsou čím dál tím víc vyspělejší. Až na konec, kdy jsme ho nemohli dostat do správné pozice. Na levém beku dohrával Standa Tecl, my jsme ho chtěli dostat nad něj, aby mu pomáhal, ale nedařilo se nám ho dořvat… Až jsem odchytl Petera Olayinku, který mu to nigerijsky vysvětlil. Potenciál má neuvěřitelný, neskutečný. Kluci na lavičce s úsměvem říkali, že si musíme dát pozor, aby nás nevyřadili za nepřiměřenou rychlost.“