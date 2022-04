Holeš se prořekl, pak bral zpátečku: Finále? Je to spíš sen než cíl

PŘÍMO Z ROTTERDAMU | Trochu se prořekl. Byl chycen za slovo, ale výměnu s novináři během tiskové konference Tomáš Holeš s přehledem ustál. V jedné z úvodních odpovědí hovořil o postupu do finále. Když dostal otázku, zda je to momentální cíl Slavie, vzal trochu zpátečku. Nicméně je vidět, že ambice jsou mimořádné. Sešívaní si moc dobře uvědomují obří šanci na postup mezi nejlepší čtyřku Konferenční ligy. „Finále je spíš sen než cíl,“ říká klíčová postava týmu před otevíracím zápasem čtvrtfinále proti Feyenoordu.

Co se vám vybaví při vzpomínce na srpnový zápas na De Kuip, kdy jste v základní skupině prohráli 1:2?

„Vzpomínky nejsou úplně nejlepší. Moc dobře si vybavuji, že jsme odehráli hodně špatný první poločas. Nezvládli jsme ho. Nečekali jsme, že na nás tímto způsobem vletí. Také nás semlela atmosféra. Toužíme to napravit.“

Potřetí za poslední čtyři roky jste v Evropě ve čtvrtfinále. Vyjde do třetice postup?

„Máme obrovskou motivaci. Postup by znamenal, že bychom byli jen krok od vysněného finále.“

Nechci vás chytat za slovo, ale už se vám do hlavy vkrádá finálový zápas?

(rozesměje se) „Zatím ne. Bude hodně těžké postoupit přes Feyenoord, nicméně každý hráč by si finále chtěl zahrát. To je snad jasné. Máme příležitost, která se nenabízí každou sezonu. Finále je spíš sen než cíl.“

Před třemi lety jste ztroskotali na Chelsea, minulý rok na Arsenalu. Se vším respektem k soupeři, Feyenoord není tak zvučná značka.

„Nemyslím si, že Feyenoord bude nejsnazší soupeř. Vážně to proti nim bude strašně těžké. Je to nejnáročnější soupeř, proti kterému jsme v této sezoně nastoupili.“

V čem je tak nepříjemný?

„Dokáže se nám vyrovnat v pohybu a v důrazu. Jsou skvělí v napadání, mají výborné individuality, rozumí si s míčem. Spoléhají na podobné zbraně jako my.“

