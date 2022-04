Za postupem a slávou! Slavia je zápas od zápisu do dějin, historii píše i kouč

Hlavou jdou proti sobě už počtvrté v sezoně. Nadcházející srážka ale bude totálně jiná. Jeden tým bude emotivně slavit postup mezi nejlepší kvarteto Konferenční ligy, druhému zůstanou prázdné ruce a hluboká rána v duši. Slavia se proti Feyenoordu vydává na pouť za slávou a dorovnáním klubové historie. První setkání ve vyřazovací fázi bylo krásné, divoké, skončilo smírně 3:3. Dnešní noc rozhodne. „Chceme to dokázat,“ nabuzeně říká slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Vyšlo to krásně. Doslova symbolicky. Ve středu, den před odvetou s Feyenoordem, oslavil sedmdesátiny František Cipro. Absolutní legenda Slavie. Muž, který v klubu odehrál přes dvě stovky zápasů, ale co především, jako trenér ji společně s Josefem Pešicem dovedl do semifinále Poháru UEFA. Pro český fotbal ve výjimečném roce 1996. Dosud jde o největší úspěch sešívané organizace na evropské scéně.

„Panu Ciprovi jsme včera přáli. Když se dostali přes AS Řím (ve čtvrtfinále), koukal jsem na to jako mladý kluk v televizi. Vím, jak obrovský úspěch to byl,“ zavzpomínal Jindřich Trpišovský.

Nyní přichází den, po dlouhých šestadvaceti letech slávistických pádů, karambolů a následných vzedmutí, kdy se historie může zopakovat. Soubor okolo Tomáše Holeše má našlápnuto do semifinále Konferenční ligy. Od zápisu do klubových dějin ho dělí jeden zápas.

„Chceme to dokázat a zkusit si zahrát dvojzápas o finále evropského poháru. To je naše stoprocentní motivace, minulost do toho moc tahat nechci,“ vysvětlil slávistický trenér.

Před týdnem si Slavia odvezla z Rotterdamu plichtu 3:3. Patičkou Ibrahima Traorého dorovnávala skóre v páté minutě nastavení. Přežila peklo vyprodaného stadionu. Mimořádně ďábelskou kulisu. Partii ustála i emočně, především vyhrocené scény o poločasové přestávce, kdy měl Trpišovský konflikt s asistentem Feyenoordu Marinem Pušičem.

Dnes si užijí bombastickou atmosféru zase. Fanoušci v Edenu umí ztropit pořádný rambajs. Už několik dní je beznadějně vyprodáno. Slávistický národ cítí historickou příležitost. Všichni chtějí být na stadionu. U postupu. U slávy. U zápisu do historie. A k tomu hlasivkami náležitě přispět. „Všichni jsme viděli, jak těžké bylo vyrovnat se s atmosférou v Rotterdamu. Cítíme, jak jsou lidi natěšení. Bude skvělá kulisa, která dělá fotbal fotbalem. Věřím, že se spojí výkon nás s výkonem fanoušků a přiblížíme se některým zápasům, které jsme tady odehráli,“ doufá Trpišovský.

V aktuální sezoně se oba rivalové potkávají už potřetí. Ve skupině Slavia padla v Nizozemsku 1:2 po tragické první půli, v odvetě zapsala plichtu 2:2 poté, co inkasovala ve třetí minutě nastavení. Minulý týden pak remizovala znovu, tentokrát se role v samotném závěru otočily. Mužstva se detailně znají. Bude složité vymyslet překvapivou taktickou variantu, aby soupeř zůstal zkoprněle civět.

„Momentálně už rozhoduje krátká pasáž utkání nebo drobný detail. Soupeři třeba minule hodně pomohl střídající Toornstra, nám zase Lingr. Abychom byli úspěšní, musí se každý hráč, který se dostane na hřiště, přiblížit svému maximu. Aby neexistovala část hřiště, kde bychom tahali za kratší konec,“ uvažuje trenér Slavie.

I on si píše obrovský osobní příběh. Vpravdě historický. Minulý týden na De Kuip vedl Slavii po padesáté v evropských pohárech, čímž se dostal před Karla Jarolíma na první místo v historické tabulce slávistických trenérů. Dnes přidá utkání číslo jednapadesát. Když se věci budou dobře vyvíjet, může na konci ročníku nastřádat klidně čtyřiapadesát utkání… To by znamenalo postup do finále v albánské Tiraně. „Když jsem začínal v lize, říkal jsem si, že bych se chtěl dožít deseti ligových zápasů,“ pobavil sebe i české novináře.

Sestava? Po trestu se vrací Aiham Ousou a Srdjan Plavšič. Oba by zápas měli začít v pozici náhradníků. Stejně tak uzdravený Petr Ševčík, jehož chce kouč využít až v průběhu utkání. Fit by měl být Tomáš Holeš, menší otazník je u zdravotního stavu Oscara.