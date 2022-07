Pešek o Vikingu: Chceme je přelstít kvalitou. Z nové trávy je nadšený

Před rokem byl za hrdinu. Jakub Pešek ve svém třetím soutěžním utkání po přestupu do Sparty vstřelil klíčový gól v odvetě předkola Ligy mistrů proti Rapidu a poslal tak Letenské do základní skupiny Evropské ligy. „Nikdy na ten okamžik nezapomenu, byl to pro mě klíčový gól,“ usmívá se produktivní křídelník. Ve čtvrtek večer se pokusí podobný kousek zopakovat i v druhém předkole Konferenční ligy proti Vikingu.

O soupeři už jistě máte spoustu informací. Jaký zápas vás tedy na úvod sezony čeká?

„Nebude to nic jednoduchého. Věřím ale, že jsme skvěle připravení. Viděli jsme spoustu záběrů, známe slabiny soupeře i to, v čem je silný. Ale soustředíme se především sami na sebe, abychom podali co nejlepší výkon.“

Vybavíte si ještě někdy vaší důležitou branku proti Rapidu z loňského roku?

„Nevzpomínal jsem na to, ale teď jste mi to připomněl. (usměje se) Nikdy na ten okamžik nezapomenu, byl to pro mě klíčový gól. Užíval jsem si to, měl jsem formu.“

Kde spatřujete hlavní přednosti Norů?

„Mají velice nebezpečného útočníka Vetona Berishu, ale máme zprávy, že kvůli potenciálnímu přestupu možná vůbec nedorazí. Viking bude určitě týmový, postaví na tom svůj výkon. My je budeme chtít přelstít naší týmovou a individuální kvalitou.“

Jakou roli může sehrát fakt, že norská liga už je v plném proudu?

„Výhoda to pro soupeře je, bude rozehranější. My ale za sebou budeme mít plný dům, mělo by přijít hodně lidí. Za to jsme moc rádi a snad jim to vrátíme vítězstvím.“

Hrát budete na zbrusu novém letenském trávníku. Je na první pocit znát rozdíl oproti minulé sezoně?

„Probírali jsme to v kabině, kluci byli z nového trávníku nadšení. Bylo to znát už na prvním tréninku, i když k tomu přispělo počasí. Jsou velká vedra, hřiště drželo, nikomu to neklouzalo. Musíme poděkovat Spartě a všem, kteří o to usilovali, že máme hřiště v takhle dobrém stavu.“

Odvetu naopak absolvujete na umělé trávě. Velká komplikace?

„Na umělce netrénujeme, bude to jiný fotbal. I proto chceme první zápas doma zvládnout co nejlépe, aby se nám tam jelo líp, a nebyli jsme překvapení. Na umělce je to občas jiný sport, budeme se na to v Praze chystat. Ale není to stejné, jako když na ní hrajete každý domácí zápas.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč