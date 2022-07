Sparta jde do bludiště, možnost opravy není. Žádné výmluvy, velí Priske

Téměř na den přesně dva měsíce stará porážka ve finále MOL Cupu na Slovácku ji dohání. Sparta vstupuje do bludiště předkol Konferenční ligy s vědomím, že se nesmí ztratit. Jedna špatná odbočka se rovná smrti. Možnost opravy, jako tomu bylo před rokem, tentokrát není. „Tak jsou rozdané karty. Víme, že druhá šance není. Naší přípravu to ale nemění,“ říká rázně před očekávanou řeží s Vikingem trenér Brian Priske.

Během rakouského soustředění o tom mluvil nově jmenovaný manažer A-týmu Tomáš Sivok. Po něm trenér Brian Priske a naposledy na předsezonní tiskovce i sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Startujeme nový projekt, který si vyžádá svůj čas. Uvědomujeme si, že to ze začátku může drhnout,“ zněl jasný vzkaz.

Sparta je ovšem okolnostmi tlačená do stavu, že musí být adekvátně vyladěná hned na úplném prahu nové sezony. Tu odpálí už ve čtvrtek úvodním mačem v rámci druhého předkola Konferenční ligy proti norskému Vikingu.

Letenští do něj jdou s vědomím, že nesmí zakopnout. Ani zaváhat. Stačí krůček vedle a Evropu budou mít na podzim už jenom v televizi…

„Víme, jaké jsou okolnosti. Ale na naší přípravě se tím nic nemění. Musíme vyhrát a postoupit do dalšího kola, to je náš jasný cíl. Půjdeme do prvního utkání s tím, že chceme podat náš nejlepší výkon,“ zdůraznil Priske.

Před rokem byli rudí v mnohem komfortnější pozici. I proto, že si z domácí soutěže zajistili účast v předkole Ligy mistrů. Do souboje s Rapidem tak mohli jít s vědomím, že v případě krachu přijde možnost nápravy.

Teď nic takového po ruce na uklidnění nervů sparťané nemají. Jednoduše musí. Teď a tady.

„Víme, že druhá šance nebude. Taková je situace, bereme to jako fakt. Oproti minulé sezoně je to změna, ale my se soustředíme jen na přítomnost,“ ubezpečil Priske ledově klidným hlasem.

Stačilo při tom relativně málo a Sparta i tentokrát byla krytá. K tomu by ovšem potřebovala zvládnout květnové finále domácího poháru v Uherském Hradišti. Výhra nad Slováckem by jí poslala o patro výš, do Evropské ligy. Místo toho jsou Pražané jen těsně nad suterénem.

Ve čtvrtek (a pak za týden) proto potřebují být v optimální kondici. Do dvojzápasu s Nory jdou v roli favoritů, čistě papírové předpoklady mají na své straně. Do rozložení sil se ale může promítnout zdravotní stav kádru.

Jisté je, že na první střet nebudou k dispozici kapitán Ladislav Krejčí mladší, stoper Ondřej Čelůstka či záložník David Pavelka. Podle informací redakce iSport.cz je nepravděpodobný rovněž start Caspera Höjera…

„Nerad bych chodil do detailů. Nějaké otazníky máme, ale to je po letní přípravě obvyklé. Přesto věřím, že postavíme dobrý tým, který bude schopný hrát na úrovni, jakou si představuju,“ prohodil Priske.

Pokud by Höjer skutečně nebyl pro zápas fit, na levém beku by ho nejspíš zastoupil Tomáš Wiesner. A napravo by naskočila letní posila Jan Mejdr.

Dobrou zprávou naopak je, že se po vleklých problémech se zády vrátil do tréninkového procesu útočník Tomáš Čvančara.

„Na utkání by měl být stoprocentně připravený,“ potvrdil dánský kouč.

Zatímco Spartu požene za výhrou vyprodaný stadion (po odečtení kapacity za trest UEFA tedy nějakých 15 tisíc lidí), Viking má výhodu v tom, že jeho domácí soutěž už je v plném proudu. Herní praxe by tak měla mluvit ve prospěch Seveřanů.

„Soupeř už má v mužstvu vybudované taktické vazby, my jsme pohromadě pět týdnů. Tak to je, ale nerad hledám výmluvy,“ usmál se Priske.

Sparťanskému kouči by ostatně ani nepomohly. Od jeho party se očekává postup. Cokoli jiného by byl kardinální průšvih.