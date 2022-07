Co ukázala Sparta: posily ve hře, standardky bez nábojů i top Zelený

Video se připravuje ... První ostrý zápas už má Sparta pod trenérem Brianem Priskem za sebou. Co jí napověděl? Třeba fakt, že zatímco defenziva by mohla být v nadcházející sezoně opěrným bodem mužstva, v ofenzivě se hráči v rudých dresech zatím kopou za uši. „Bylo naším cílem zapracovat na obraně, nyní musí přijít na řadu útok,“ zavelel kapitán Dávid Hancko. Co dalšího bezbranková remíza s Vikingem ve 2. předkole Konferenční ligy ukázala?

Standardky jako zbraň bez nábojů Když to nejde ze hry, jsou tu ještě standardní situace, kterými se útočící mužstvo může pomoci. Sparta jich v bitvě se Stavangerem měla k dispozici celou řadu. Jen rohových kopů rozehrávali Pražané dokonce třináct. Povětšinou z nich ale nebyli tak nebezpeční, jak by potřebovali. Stejně tak z dlouhých autů z dílny středopolaře Lukáše Sadílka. „Bylo by hezké se prosadit ze standardky. Možnosti jsme na to měli dost. Nejen rohy, ale i dlouhé auty, které soupeři dělali problémy. Nějaké šance jsme si z toho vytvořili, ale takový je fotbal. Pro nás je důležité, aby hráči dělali správné věci, co se stalo,“ prohlásil Priske. Sparta - Viking: Čvančara spálil tutovku! Video se připravuje ...

Křídla za očekáváním Oba jsou reprezentanti, oba v minulé sezoně ukázali, že mají Spartě co nabídnout. Ale na startu sezony Jakub Pešek i Lukáš Haraslín zůstali za očekáváním. Na Letné se od obou čekalo mnohem víc. Branku ohrozil jen Haraslín, jemuž střelu vykopl obránce Vikingu z brankové čáry. Jinak oba křídelníci zapadli do průměrného výkonu. Nepomohlo jim ani to, že hráli s nezvyklými krajními beky. Na levé straně naskočil pravák Tomáš Wiesner a Pešek se sžíval s letní posilou Janem Mejdrem.

Hancko Zelený ≠ levota Už během herního soustředění bylo evidentní, že to je za dané personální konstelace pro Briana Priskeho volba číslo. Stoperská dvojice ve složení Dávid Hancko a Jaroslav Zelený. Dva leváci vedle sebe. Hned zahajovací duel s Vikingem nicméně ukázal, že to není žádný handicap. Oba střední obránci patřili k nejlepším hráčům Sparty. Čišel z nich klid i rozvaha. Hancko s kapitánskou páskou se snažil vydatně podporovat ofenzivu, tlačil se i do zakončení. Zelený soupeřům elegantně odebíral míče, v obranné činnosti byl bezchybný. Tohle spojení jednoznačně zafungovalo. „Je to zajímavé, oba jsme leváci. Ale ukazuje se, že Jarda je zkušený hráč a v první řadě skvělý fotbalista. Rozehrávka nám seděla, i hlavičkové souboje jsme zvládli. Soupeř měl jenom jednu střelu na branku. Z tohoto pohledu je super, že jsme udrželi nulu,“ hodnotil Hancko. Sparťanské koncepce? Chtěl bych vidět větší klubovou politiku, říká Podaný Video se připravuje ...

Ofenziva – z přednosti je slabina Největší bolest Sparty před startem této sezony? Překvapivě ne defenziva, která ji sužovala v minulých letech, ale mdlý útok. Letenští v posledních čtyřech zápasech (Rijeka, Wolfsberg, Paksi a Viking) vstřelili jen tři branky. Z toho jednu z penalty… Trenér Brian Priske se netajil, že v přípravě zapracuje na defenzivě, týmu ordinoval koňské dávky, aby zvládal jím vyžadovaný náročný způsob hry. A útok? Ten šel trochu stranou. Jako by noví lidé v klubu spoléhali na kvalitu ofenzivních hráčů. Kuchta, Pešek, Haraslín, Karabec… Svádí to k tomu. Jenže proti hlubokému bloku, ve kterém Viking srdnatě bránil, nenašla zvučná jména žádnou skulinu. Neměla nápad. Silná stránka druhého nejofenzivnějšího celku minulého ročníku F:L (72 branek) je nyní rázem problém. V tu nejméně vhodnou dobou. Priske však věří, že tým brzy prolomí smůlu. „Po taktické stránce jsme všechno udělali správně tak, abychom soupeře překonali. Posledních patnáct minut hrál Viking se šesti obránci, přesto jsme si příležitosti vytvořili. Bohužel jsme nevstřelili branku. Pokud si ale tuhle výkonnost udržíme, góly určitě dávat začneme. Máme na to kvalitní hráče, kterým věřím. Kuchta, Čvančara, nebezpečný v koncovce byl i Hancko. Příště naše možnosti proměníme.“