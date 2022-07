Hancko před odvetou proti Vikingu: Bude to o nás, musíme je otevřít gólem

Očekáváte, že svou strategii pro domácí mač změní?

„Je možné, že doma by v úvodu mohli zkusit trochu víc napadat. Něčím nás překvapit. Ale moc to nečekám. I podle toho, jak oslavovali remízu 0:0. Ale uhráli to, co chtěli. Ubránili nás a celých devadesát minut se drželi herního plánu. Myslím, že v tom budou pokračovat. Bude to o nás a našem výkonu. Musíme je otevřít gólem.“

Před týdnem se vám to nepovedlo. Kladli jste proto v přípravě hlavní důraz právě na předfinální a finální fázi?

„Jasně, ale nesmíme zapomínat ani na obranu. Soupeř řeší přechodovou fázi jednoduše, dostal se i do nějakých náznaků šancí. Musíme být vzadu pevní a situace správně řešit. Pak to bude o naší efektivitě, jak se srovnáme s jejich obranným blokem. Věřím, že jsme připravení.“

I na umělou trávu, která vás čeká?

„V úterý jsme na ní trénovali, další trénink byl už v dějišti zápasu. Je to rozdíl, takže nebudeme tvrdit, že není… Osobně jsem toho ale na umělce odehrál dost. Tady v Norsku ji kropí, takže by hřiště mohlo být rychlé. To by nám určitě pomohlo.“

V čem z vašeho pohledu spočívá největší změna? V pohybu, odskoku míče, jisté nepředvídatelnosti?

„Hlavně pro tělo je to změna. Cítíte větší únavu, protože umělka je o něco tvrdší než normální tráva. Když je ale mokrá, je to dost podobné. Neviděl bych v tom zas až takový rozdíl. Při naší kvalitě bychom to měli zvládnout.“

Vnímáte, že postup je jasným cílem, a vyřazení by se rovnalo propadáku?

„Trenéři i vedení nám dali jasně najevo, jaký je náš cíl. Chceme postoupit. Nerad bych slovíčkařil, zda musíme nebo chceme. Jako tým to máme nastavené jasně. Doma to výsledkově nebylo podle představ, ale naše aktivita byla zřejmá. Věřím, že tomu chybí jenom gól. Snad to zlomíme a odvezeme si postup.“