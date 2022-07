Priske před odvetou: Postup se čeká, ale nervózní nebudu. Co umělka?

PŘÍMO Z NORSKA | Bohatou aktivní kariéru končil v norském klubu IK Start, jenž sídlí ve městě Kristiansand. Už ve čtvrtek bude kouč Brian Priske se svou Spartou jen ve zhruba dvě stovky kilometrů vzdáleném Stavangeru bojovat o postup do třetího předkola Konferenční ligy. To je pro Letenské jasně vytyčená meta, cokoli jiného by představovalo blamáž. „Uvědomuju si, v jaké jsme pozici. Lidé očekávají, že postoupíme do dalšího kola,“ souhlasí Priske. Nervozita na něj ale před výkopem nesedne.

Čeká vás zápas v Norsku, kde jste končil aktivní hráčskou kariéru. Jaké máte na tuhle zemi vzpomínky?

„V Norsku jsem bohužel odehrál jenom pět měsíců. Ale byly to hezké časy a cenná zkušenost. V zemi se mi moc líbilo, bylo to oproti Dánsku dost odlišné. Proti Vikingu jsem ale nastoupil jen v přípravném utkání. Je to dobrý klub, který má bohatou historii.“

Teď ho ovšem chcete vyrazit. Očekáváte, že oproti pražskému duelu soupeř změní herní strategii?

„Přál bych si, aby hráli otevřeněji, ale nemyslím si, že to tak bude. Vzadu očekávám opět pět hráčů, čili sázka na rozestavení 5-3-2. Uvidíme, jestli budou odvážnější, zvolí vyšší postavení a budou mít větší chuť se prosadit.“

Primárně to utkání ale bude opět o vašem týmu, že?

(pokyvuje hlavou) „Je na nás, abychom tentokrát šance proměnili. V prvním zápase jsme jich měli dost, ale nebyli jsme úderní. Osobně očekávám, že obraz hry bude dost podobný.“

Jak se na něm může projevit umělá tráva?

„Rozumím vaší otázce, dostávám jí v podobných situacích často. Abych byl upřímný, umělou trávu nemám rád. Ale taková je situace, nezměníme jí. Skandinávské kluby jí často využívají. Určitě se na to nebudeme vymlouvat. Musíme se soustředit pouze na sebe a udělat všechno pro to, abychom podali co nejlepší výkon.“

Na umělce jste se připravovali už v Praze. Jak na nezvyklý terén hráči reagovali?

„Myslím, že přivykli dobře. Bude to něco jiného. Jiný způsob pohybu s míčem i bez něj. Jiný odskok balonu. Hodně záleží na tom, zda je trávník pokropený, nebo suchý. Hráči se s tím musí vyrovnat.“

Viking o víkendu vyfasoval v norské ligy od Valerengy čtyři góly. Mohlo by vám to posloužit jako návod?

„Určitě nám ten zápas může pomoci, viděli jsme ho už v neděli. Nějaké záběry hráčům ukážeme. Valerenga byla hodně kompaktní, dostávala se do šestnáctky a proměňovala příležitosti. Nechceme jí kopírovat, ale řešením některých situací se můžeme inspirovat.“

V nominaci nechybí ani poslední posila Asger Sörensen. Je připravený do zápasu nastoupit?

„Samozřejmě. Fyzicky je na tom dobře, v Norimberku absolvoval celou přípravu a nastoupil i do prvního soutěžního zápasu. Navíc jsme od klubu dostali i jeho fyzická data. Adaptoval se rychle, pomohli mu k tomu naši severští hráči i členové realizačního týmu. Celkově ale do mužstva zapadl dobře. Určitě nám může pomoci. V den zápasu se rozhodneme, zda se objeví v základní sestavě.“

Připravovali jste se speciálně na bránění standardních situací? Pro Viking to může být nejschůdnější cesta ke vstřelení branky.

(znovu kýve hlavou) „Standardní situace jsou silnou zbraní soupeře, stejně tak i rychlé protiútoky. Víme, že jsme v minulé sezoně ze standardek dostávali dost gólů. Pracujeme na tom, aby se to zlepšilo. Zabýváme se konkrétním postavením jednotlivých hráčů při útočných i obranných situacích. Určitě to bude důležitý faktor. Hráči ví, že musí být stoprocentně připravení. Nejlepší je, pokud Viking ke standardkám vůbec nepustíme.“ (usmívá se)

Před prvním zápasem jste mluvil o tom, že na vás nervozita nedosedne. Změní se to před odvetou, kdy si už opravdu žádné zaváhání nemůžete dovolit?

„Ne. Mám stejný pocit jako před prvním zápasem. Uvědomuju si, v jaké jsme pozici. Lidé očekávají, že postoupíme do dalšího kola. Naším úkolem je, abychom se plně koncentrovali na utkání. Když jste ve Spartě, čelíte tlaku. Tak to vždycky bude. Platí to pro hráče i realizační tým. Musíme to přijmout a pracovat s tím.“