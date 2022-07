Na hrotu se cítím líp, gól mi pomůže, říká Jurečka. A teď na Panathinaikos

Po přízemní přihrávce do vápna pohotově vystřelil a míč se zakutálel do brány, 2:0, autor Václav Jurečka. Pro letní posilu první soutěžní trefa, navíc před domácím publikem. „Zatím jsem to tu znal jen jako hostující hráč, těšil jsem se na to. Fanoušci nás tu ženou k nejlepším výkonům,“ říkal spokojený střelec po suverénní výhře 7:0.

Jak důležité pro vás je se takhle brzy prosadit v novém týmu, navíc v takové konkurenci?

„Myslím, že mi to hodně pomůže. Nějakou šanci jsem měl i na Gibraltaru, tam to nevyšlo, teď jo. Plus asistence. Je to psychická vzpruha na začátek angažmá, myslím si, že teď to půjde.“ (smích)

Hraje pro vás roli, jestli nastupujete z pravého křídla jako teď, nebo radši ve středu útoku?

„Podle mého pocitu se cítím líp na hrotu, nicméně jsem rád, že mě trenér dal na kraj, chtěl jsem se mu odvděčit svým výkonem. Konkurence je tu veliká, nemůžete si zase úplně vybírat, jsem hlavně rád, že jsem dostal důvěru a chtěl jsem ji splatit.“

Jak velká byla motivace překonat nejvyšší pohárovou výhru v historii Slavie, která dosud byla 5:1?

„Motivace to byla, pan Trpišovský nás upozorňoval na to, že by bylo dobré ten rekord překonat, když máme takovou příležitost. Jsme rádi, že jsme to zvládli, pomůže nám to do dalších zápasů.“

Panathinaikos ale bude jiná úroveň, že?

„Těžký soupeř, nicméně teď máme Hradec, čeká nás složitý ligový soupeř venku, potřebujeme vstoupit do nové sezony dobře a až pak bude čas přemýšlet o Panathinaikosu. Máme ale kvalitu na to, abychom to zvládli.“