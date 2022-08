Slavia na evropské úrovni, řekl Lička. Žádný chodec, chválil i střídání

Třetí zápas v předkole Konferenční ligy, třetí výhra. Slavia stejně jako Plzeň pokračuje ve spanilé evropské jízdě, v prologu 3. předkola Konferenční ligy doma porazila Panathinaikos Atény 2:0 a přiblížila si vstupenku do play off . „Slávisté se ukázali jako velký tým,“ chválil ve studiu iSport TV Verner Lička, olympijský vítěz 1980 a šéf Unie českých fotbalových trenérů. Co říkal na červené karty? Jak hodnotil tahy slávistického kouče Jindřicha Trpišovského? A co postupové naděje?

Ideálně rozehraný pohárový dvojzápas. Takhle to na konci čtvrtečního pohárového večera mohli vidět fanoušci Slavie – a pohled Vernera Ličky vypadal podobně. „Slávisté podali maximálně vyspělý výkon s jasně určenou strategií, jejich mentální i fyzická kondice je na evropské úrovni. K tomu hráči přidávají slušnou dávku technické vyspělosti,“ ocenil Lička. „Otázkou je, jestli je tohle aktuální výkonnost, a pokud ano, je tam ještě velká marže pokroku.“

Slávisté mají za sebou sezonu bez titulu, ve druhém předkole Konferenční ligy hráli „jen“ s amatéry z Gibraltaru a v ligové premiéře nečekaně padli na hřišti Hradce Králové. Jak moc potřebovali takhle povedenou partii proti silnému soupeři?

„Teď jsou na tom jako ti šílenci, co natáhnou 300 metrů dlouhé lano přes údolí a jdou. Pokud Slavia z toho lana spadne, bude to průšvih. Pohárové zápasy nejdou nahradit. Klub v Evropě roste po všech stránkách, hlavně výkonnostní,“ zmínil Lička klíčový detail. „Pokud slávisté prolezou na druhou stranu, můžou se dít věci. Postup či nepostup do Konferenční ligy bude základem úspěchu a neúspěchu Slavie v této sezoně.“

Lička svoji myšlenku ještě rozvinul: „České kluby hrají strašně málo zápasů, ligové jaro je vlastně placená dovolená. Jak se hráči mají posouvat, když za půlsezonu mají jen nějakých 16 zápasů? Fotbal se trénuje pro to, aby se každý třetí nebo čtvrtý den hrálo. Aby si hráči mohli v prosinci stěžovat: Máme toho dost.“

Žádný chodec, se změnami Trpišovský nečekal

Ale zpátky ke žhavé bitvě mezi Slavií a Panathinaikosem. Když se Lička před utkáním podíval na základní sestavu, souhlasně pokýval hlavou. „Trenér Trpišovský posílá na plac převážně vyzkoušené hráče. Ti, kteří se v týmu teprve zabydlují, musí Jindru nejdřív přesvědčit. A druhá důležitá věc: v sestavě není žádný chodec,“ zdůraznil Lička.

Kolegovi Trpišovskému na dálku „schválil“ i poločasová střídání, kdy se do hry dostalo ofenzivní duo Ewerton & Moses Usor: „Klobouk dolů! Většinou se čeká, co udělá soupeř, ale Jindrovi to bylo hned jasné. Udělal změny, které vedly ke zkvalitnění útočné fáze, a na hřišti pak bylo pouze jedno mužstvo.“

Nesouhlasil s druhou žlutou kartou za filmování pro Sebastiána Palacia, který po vyloučení ve 40. minutě oslabil Panathinaikos, a Slavia dostala výhodu krátké přesilovky. „Z mého pohledu musí být pokutový kop a červená karta jasné na 150 procent. Hráč šel ochotně dolů, ale v součtu žlutá a žlutá tomu sudí trochu ublížil,“ pravil Lička.

„Pro zajímavost: předcházela tomu jediná chyba Slavie v první půli,“ dodal druhý host ve studiu Jiří Fejgl, fotbalový expert deníku Sport a iSport.cz. „Souhlasím s panem Ličkou, měl by se držet duch hry. Palacios sice spadl o trochu dřív, ale nevyhodil při tom nohy, nebyl to žádný diving. Za tohle dát druhou žlutou? Nepochopitelná věc. Jako nezaujatému divákovi se mi to nelíbilo, tohle zápas vždycky trochu pokazí.“

A vyloučení slávistického stopera Eduarda Santose zkraje druhé půle? „Jasná červená karta, Santos musel jít ven,“ potvrdil Fejgl. „Trenér Trpišovský na to skvěle zareagoval. Slavia potřebovala držet míč a poslal do hry záložníky Ševčíka s Provodem. Od Slavie to byl celkově vyspělý výkon – technicky, běžecky i takticky. Červenobílí zaslouženě vyhráli, v porovnání s pohárovou Spartou to je nebe a dudy.“

Lička přidal ještě jeden postřeh: „Výkonnost obou týmů se odrazila od reakce na červené karty. Panathinaikos to nezvládl vůbec, zato Slavia super. Řecký tým odešel hodně, byla u něj velká propast výkonnosti v úseku do červené karty a po ní, na tak vyspělé mužstvo to bylo příliš.“

A co odveta v Aténách? „Panathinaikos ještě neukázal všechno, co umí, a příště bude mít výhodu domácího prostředí,“ podotkl Lička. „Slávistickou obec mohl tenhle zápas uklidnit, ale pozor! Nemyslím, že červenobílí už mají jasný postup, je před nimi ještě těžkých 90 minut v Řecku. Kdo tam někdy hrál, dobře ví, o čem mluvím.“

Zároveň se už rýsuje soupeř pro případné play off, polská Čenstochová vyhrála v Trnavě 2:0 a řekla si o postup. „Československé derby není nikdy příjemné a pozor i na Raków, jehož trenér Marek Papszun je polský Trpišovský. Je úctyhodné, kam dostal téměř amatérský klub, dělá skvělý fotbal,“ poklonil se Lička. „Doufám, že Slavia postoupí, ale proti Rakówu by nebyla jasným favoritem.“