Schranz: Dokážu přitahovat míč. Dopsání na soupisku neprožíval

Ferda mravenec, práce všeho druhu. Ivan Schranz nejdřív vůbec nefiguroval na soupisce pro třetí předkolo proti Panathinaikosu, dopsán byl den před prvním utkáním. Pak šel do základu, na křídlo, dal gól, dohrával na beku a na posledních dvacet minut si šel odpočinout. „Jsem rád, že to takhle vyšlo, a že jsem týmu mohl pomoct,“ pravil vzorně slovenský střelec.

Jak jste vůbec to doplňování soupisky, na níž jste původně nebyl, prožíval?

„Přiznám se, že nijak zvlášť. Myslím si, že každý ví, jaká je ve Slavii obrovská konkurence, a že hráčů na každý post je strašně moc. Trenéři někdy musí udělat těžké rozhodnutí, nakonec to vyšlo, že jsem tam byl dopsaný a nastoupil jsem hned v základu. Za to jsem vděčný a jsem rád, že to takhle vyšlo.“

Zkuste popsat váš zásah, těžká pozice?

„Ano, soupeř mi to nejdřív vyhlavičkoval z brankové čáry, byla tam skrumáž, možná už tu hlavu jsem mohl proměnit, kdybych zvolil důraznější zakončení. Ale zaplaťpánbůh odrazilo se to ke mně a pak ta situace byla lehčí a podařilo se mi to trefit.“

Celkově jste zvítězili 2:0, nebyl soupeř zralý ještě na další gól?

„Samozřejmě, možná třetí i čtvrtý se nabízel, ale na druhou stranu zápas se občas hrál nahoru dolů, i nás pak zabrzdila červená karta. Jsem hlavně rád, že jsme neinkasovali a jedeme do odvety s dobrým výsledkem.“

Jak jste ty červené vůbec prožívali?

„Ta první podle mě byla zasloužená. Pád byl přifilmovaný, rozhodčí dobře rozhodl, dal žlutou tak, jak to má být. Od druhé jsem byl daleko, neviděl jsem to, ale vím, že rozhodčí se taky rozhodl dát žlutou Šporarovi za simulování… Pak to změnil, nevím, na čí podnět, bohužel pro nás na červenou pro Edyho (Eduardo Santos), takže nám bude chybět v odvetě.“

Ještě k vaší univerzálnosti, vždycky to berete v klidu, že často měníte pozice? Netáhne vás to přece jen do útoku, kde třeba nastupujete i ve slovenské reprezentaci?

„Samozřejmě je mi to vlastní, do útoku mě to táhne víc, odjakživa jsem to hrál, umím si najít prostor, často ukazuji, že dokážu přitahovat míč k sobě, dokážu dát gól. Ale asi mám i jiné vlastnosti, které trenéři potřebují a chtějí je využívat. Já jsem hlavně rád, že můžu být na hřišti a porvat se s konkurencí. Když mě na téhle pozici potřebují, jsem ochotný do toho jít, a že můžu hrát.“

Berete svou univerzálnost jako přednost?

„Určitě, je to výhoda i pro trenéry. Slavia má takových hráčů hodně, kteří zastanou víc postů a je to naše silná stránka.“