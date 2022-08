ZNÁMKY Slavie: Santos výkon pokazil červenou, skvělí Ousou se Schranzem

První partii ve 3. předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem fotbalisté Slavie zvládli. Do odvety v Řecku si vezou nadějný náskok 2:0, což se odráží i ve velice dobrém hodnocení hráčů. Najdou se ale i ti, co propadli. Zásluhou červené třeba Eduardo Santos. Jakou si za to vysloužil od deníku Sport známku? A co ostatní slávisté? V GALERII se podívejte na tradiční pozápasové známkování!