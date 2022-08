Co ukázala Slavia: Mandousův proslov, „čachry“ vyšly. Santos měl vědět, že...

Je to blízko, o dva góly, devadesát minut do konce. Třeba to ale mohlo být po prvním utkání třetího předkola Konferenční ligy proti Panathinaikosu ještě o trochu lepší, kdyby to slávisté v závěru dobře zvládnutého utkání ještě víc spustili. Velmi dobře pojali krátkou přesilovku, hrdinou zápasu byl Ivan Schranz, který původně na evropské soupisce nefiguroval.