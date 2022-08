Trpišovského naštval zkrat: Nesmysl! Olayinka má nabídku nové smlouvy

Výsledek berete?

„Ano, jsem spokojený. Nedostali jsme gól, potěšil mě výkon do defenzivy, do ofenzivy relativně taky. Zápas jsme si ale udělali těžký vyloučením Santose. Jinak jsme do utkání dobře vstoupili, nicméně se dlouho hrálo bez šance. Bylo to však způsobené i kvalitou soupeře. Podařilo se nám dát gól, do druhé půle jsme měli určité záměry, bohužel červená karta nám to zamíchala. Hodně hráčů muselo na jiné posty. Naštěstí Usor nás dostal do dvoubrankového vedení. Strašně nám pomohl, výkonem i aktivitou. Druhým gólem jsme soupeři dali políček, nám to psychicky pomohlo. Ve vedru se zápas dohrál, jak se dohrál. Škoda jen, že z dalších možností jsme nevytěžili ještě jeden gól.“

Když jste začal mluvit o červené kartě pro Santose, přišlo mně, že máte na jazyku slovo „zkrat“. Byl to zkrat?

„Jednoznačně. Byl to zkrat, byť mu předcházela chyba v rozehrávce, ale to se může stát. Jdeme do situace, u které je jasné, že skončí vyloučením. Šlo o osobní kontakt bez balonu, úplně nesmyslné rozhodnutí, navíc ze špatného postavení. Strašně nám to zkomplikovalo zápas. Museli jsme sundávat Lingra, který hrál skvěle. Mrzí mě to, měli jsme to perfektně rozehrané, tohle ale zápas hodilo někam jinam. V takovém utkání, vlastně v žádném utkání, to nemůže Santos takhle vyřešit.“

Gratulujete si, že jste na evropskou soupisku dopsali Ivana Schranze, který přispěl k výsledku první brankou?

„Ano, jsme rádi. Ivan to věděl už od víkendu. Odvedl výborný výkon, po pauze se ještě přesunul na beka. Navíc na nebezpečné straně soupeře. Pracoval skvěle, dal gól, perfektně se rozhodoval, i v předávání hráčů a celkově v defenzivním systému.“

Proč jste ho zapsali až na poslední chvíli, když jste to věděli od víkendu?

„Chtěli jsme zmást soupeře, aby se na něj nepřipravoval.“ (rozesmál se)

Zapsali jste jej i proto, že zvládá zápasy v Evropě?

„Samozřejmě, ale také kvůli typologii utkání. Předpokládali jsme, že to bude strašně náročné na sprinty a návraty do defenzivy, na presink a dostupování. Chtěli jsme využít jeho zkušeností. Ivan je chytrý hráč, umí se dobře rozhodnout. Další věc byla návaznost na Douděru, který hrál takové utkání poprvé. Věděli jsme, že Schranzi pomůže krajním obráncům.“

V základní sestavě byl i Peter Olayinka, byť jste před sezonou říkal, že možná z klubu odejde. Změnilo se něco? Stále platí, že může odejít?

„Doufám, že ne. Má nabídku na prodloužení smlouvy. Momentálně není na spadnutí, že by měl odejít. Dnes ukázal, jak důležitým hráčem je. Bojovnost, nastavení, touha se prosadit, to jsou přesně jeho výrazné atributy. Dnes je znovu ukázal. Společně s Ibrou (Traorém) je Peter mentálním tahounem mužstva.“

Jak vidíte šance před odvetou?

„Máme v kapse výsledek 2:0, ale je to zrádné. Hlavně v tom, jaké peklo nás na Panathinaikosu čeká. Dnes bylo horko, tam si musíme připočíst ještě pár stupňů navíc, specifickou hrací plochu. Bude to zase jiný zápas. Soupeř bude mít ofenzivní rozestavení, bude reagovat. Před prvním duelem jsem říkal, že to je padesát na padesát. Teď se to posunulo směrem do plusu. Ale bude to ještě hodně těžký.“