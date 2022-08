„Jiná“ tráva v Aténách. Když se zalije, bude to svižné. Slávisté řeší obutí

Když se k pažitu blížíte, z pár metrů máte spíš pocit, že se před vámi rozléhá umělka. Vlas na hřišti je velmi krátký a pravidelný, vzbuzuje to právě ten neodbouratelný dojem čehosi „narafičeného“, nikoliv přírodně rostlého. Navíc včera večer byla plocha tradičně dost vysušená kvůli velkému vedru, které v Aténách v tomto období tradičně panuje.

Až teprve po hmatu máte – díky hlíně v podloží – jistotu, že stojíte na přírodní trávě, ostatně přesně tak, jak to uvádí Panathinaikos ve svých dispozicích. Přesto je ten pohled pro Středoevropana netradiční.

„Je to jako na Kypru,“ říká Holeš a připodobňuje zdejší povrch travám v nedaleké zemi, kde je přibližně stejné podnebné pásmo a tudíž i travnaté porosty vypadají bratrsky.

„Už jsem na podobné trávě hrál v lisovkách, je to na to úplně ideální. Akorát je potřeba hřiště pořádně pokropit, jinak to bude strašně pomalé,“ upozorňuje na svízel takového porostu a už ví, do čeho půjde. Tedy umělé lisované měkčí špunty. Ty, které se na krátce střižené vlasy hodí víc. Navíc když je podloží tak pevné jako v Aténách, z kovových kolíků pak hráče úděsně bolí nejen chodidla.

Zvláštnost terénu ostatně připouští i trenér Jindřich Trpišovský a nazývá ho skoro tajemně „jiným povrchem“.

Když se tohle před utkáním dobře zalije, může to být svižná podívaná.

Panathinaikos - Slavia na O2 TV SPORT Studio k přímému přenosu začíná v 19:00 na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal, moderátor David Sobišek přivítá experta Jakuba Podaného a brankáře Slavie Přemysla Kováře. Komentují Tomáš Radotínský a Václav Pilný, reportérkou přímo z Atén bude Denisa Doležalová.

