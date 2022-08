Soupeř Slovácka AIK: 12 titulů, „svatá“ trojice v kádru i šťastný postup

Turecký kolos se Slovácku odstranit z cesty nepovedlo. Co ten švédský? AIK Stockholm není Fenerbahce Istanbul, v play off Konferenční ligy nebude Svědíkova parta v roli jasného outsidera. Ale pozor, čeká na ni nevyzpytatelný sok s velkými osobnostmi v týmu. Stačí napsat jména: Sebastian Larsson, John Guidetti, Mikael Lustig. Dohromady je jim 102 let, ale pořád mají špičkovou výkonnost.