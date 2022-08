Realista Svědík po vyřazení: Druhý poločas jsme hráli na naše možnosti

Evropská liga je pro Slovácko passé. Na nadupané Fenerbahce Istanbul vítěz MOL Cupu neměl. (0:3, 1:1) Do play off o skupinu Konferenční ligy vyrazí Slovácko příští týden i s Ondřejem Mihálikem, čerstvou posilou z Plzně. Trenér Martin Svědík (48) hodlá útočníka nasadit už v neděli v lize v Českých Budějovicích. „Potřebujeme ho, to jsem říkal už po přípravě. Myslím, že tady měl být trošku dřív, ale jsem rád, že přišel,“ poznamenal kouč po domácí remíze s tureckým vicemistrem.

Ceníte si, že jste s Fenerbahce doma neprohráli, byť postup byl daleko?

„Mužstvo pracovalo celý zápas úžasně v obranné fázi. Ale v útočné máme rezervy. Viděli jsme, jak nám chybí ve středu zálohy Marek Havlík. V soubojích jsme nebyli v prvním poločase včas, nevyhrávali jsme odražené balony a nerozvinuli žádnou kloudnou akci. Vlad Ljovin pracoval velmi pomalu, ztrácel balony. V tomto nebyl jeho výkon dobrý. Ale po vyrovnání jsme si šli po vítězství. Bohužel, v šestnáctce se zase projevila větší kvalita Fenerbahce. Stejně jako v prvním zápase. Oni byli ve druhém poločase dvakrát, třikrát u naší šestnáctky a dali z toho gól. My jsme tam byli daleko častěji.“

V první půli jste se vůbec nedostali do koncovky. Proč?

„V obraně jsme to zvládali velice dobře, až na dvě tři střely. Velice dobře jsme presovali a získávali balony. Jenže v ofenzivě jsme z toho nic nevytěžili. Naše chování z hlediska kvality bylo velice špatné. Ztráceli jsme míče a tím pádem jsme se nemohli dostat do tlaku a do soupeřovy obrany. Probudila nás až inkasovaná branka.“

Byla zbytečná, že?

„Přišla po prohraném souboji. A pokud chce Filip Nguyen chytat někde výš, takové góly nesmí dostávat. I z jeho pohledu to byla velice laciná branka. Na druhou stranu jsme najednou ztratili respekt a přišlo brzké vyrovnání. Nastartovalo nás to k lepšímu výkonu. Druhý poločas jsme hráli na naše možnosti. Chybí nám někteří hráči. Co se týká pracovitosti a obranné fáze, pracovalo mužstvo velice dobře.“

Nemrzí vás, že nebylo vyprodáno?

„Atmosféra byla výborná, ale mrzí mě, že na takového soupeře nebylo plno. Ale já vždycky hledám příčinu v nás a my jsme to určili výsledkem v prvním zápase. Asi to některé lidi odradilo a odveta už je nezajímala. Děkuji těm lidem, kteří přišli a fandili.“

Navzdory vyřazení jste kousek od skupiny Konferenční ligy. Je to vaše meta?

„Teď mám v hlavě tento zápas, následují Budějovice. Ale náš cíl a sen je probojovat se do skupiny. Když nevyšla Evropská liga, budeme se snažit postoupit přes soupeře do Konferenční ligy.“