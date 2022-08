Slovácko jde za snem. V cestě mu stojí „tři veteráni“ s Black Army v zádech

V banku je 73,5 milionu korun za účast ve skupině Konferenční ligy. Důležitý balík k tomu, aby se Slovácko stabilizovalo mezi tuzemskou špičkou, což je plán jeho spolumajitelů Zdeňka Zemka a Vítězslava Skopala. K naplnění pokladny to chce „maličkost“, odstranit z cesty švédský AIK Stockholm. „Je to náš sen a nezbývá než ho zvládnout,“ shrnul stoper Vlastimil Daníček.

Ta jména zvoní, mají mezinárodní věhlas. Záložník Sebastian Larsson (37), obránce Mikael Lustig (35), útočník John Guidetti (30). Na triu třicátníků a bývalých reprezentantů stojí hra AIK Stockholm, aktuálně pátého celku tamní ligy. Stojí na to se na ně přijít podívat, i když fandíte Slovácku. „Je tu pěkné počasí, teplo, slunce svítí,“ přivítal se s Uherským Hradištěm kapitán Larsson, borec se 133 starty za A-tým Švédska. V sedmatřiceti letech už legenda.

Do nejmenšího českého ligového města má dorazit na 350 fanoušků AIK. A nejde o žádné chladné Seveřany, kteří mlčky sledují zápas. Umí se rozpálit, dostal soupeře pod tlak a svůj tým tlačit za úspěchem. Ne náhodou se nejdrsnější odnož příznivců nazývá Black Army. „To je pravda. Část z nich přijede,“ potvrdil Sportu jeden z klubových činovníků.

Stejně jako Fenerbahce, také švédský celek se ubytoval v Brně. Včera si nicméně na stadionu Miroslava Valeny zatrénoval. Turci se neobtěžovali, dorazili až přímo na utkání. „V Česku jsem úplně poprvé,“ přiznal Bartosz Grzelak (43), švédský kouč s rodištěm v polském Štětíně. „Já s klubem taky, ale s reprezentací už jsem tady párkrát byl,“ zapátral v paměti Larsson.

Svědíkův výběr v Evropě dostává třetí pokus. Loni vypadl smolně na penalty s Lokomotivem Plovdiv, před týdnem uzavřel marný boj v předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul (0:3, 1:1). Teď by už měl naplno předvést, že jeho hra platí nejen na Spartu či Plzeň. „Víme, že střídají rozestavení. Nečeká nás nic jednoduchého, ale chceme to do třetice zvládnout,“ ujistil Daníček.

Ve dvojzápase nebude se svými parťáky favoritem, ovšem ani vyloženě outsiderem jako proti tureckému vicemistrovi. „Máme o Slovácku hodně informací. Je to dobře fyzicky připravený tým, na hřišti hodně rotují. Tím jsou docela nečitelní. Musíme být hodně pozorní. Čeká nás těžký dvojzápas,“ mínil Grzelak, jenž má po nákaze covidem k dispozici i obávaného snajpra Guidettiho.

Třicetiletý střelec s minulostí v Manchesteru City či Celtiku Glasgow bude pro obranu Slovácka největší hrozbou. V týmu je po ukončení hostování v Hannoveru teprve měsíc a ještě si zvyká na nové spoluhráče. „Kondičně už je ready,“informoval kouč. Na hřišti se ve čtvrtek určitě objeví.

Stejně jako nezmar Daníček, který zatím v sezoně odtáhnul všechny zápasy. Přiznal, že před ligou v Českých Budějovicích cítil únavu. „Teď byly tři dny pauzy. Dá se říct, že ve čtvrtek odejde únava úplně a budu nachystaný,“ věřil třicetiletý univerzál, jenž patří v mužstvu k nejlépe kondičně připraveným borcům.

Takhle našlapaný program se třemi důležitými bitvami týdně dává však i jemu zabrat. „Je to pro mě nová zkušenost. Ještě jsem nikdy nehrál zápasy v takovém rytmu,“ potvrdil. „Poznávám víc svoje tělo. Nejvíce energie mi dává spánek. Je jasné, že v záloze se naběhám víc než na stoperu, kde jsem teď nastupoval nejčastěji. Metráž ve středové řadě je o jeden až jeden a půl kilometru větší,“ dodal.

Daníčkův cíl pro první duel? „Vítězství. Jakékoliv,“ zakončil jeden z lídrů Svědíkovy party.

Ta bude téměř kompletní. Zázračně se uzdravuje elitní záložník Marek Havlík. Pro odvetu ve Stockholmu už by měl být po zranění kotníku plně k dispozici. Ve čtvrtek možná zvládne kratší porci minut. „Máme ještě nějaké otazníčky a Mára je jedním z nich,“ uvedl kouč Martin Svědík.