Plavšič: Za šanci jsem rád, ale chyba mrzí. Odchod ze Slavie byl na spadnutí

Jaké to bylo po tak dlouhé době?

„Musím říct, že to pro mě bylo dost náročné. Dva měsíce jsem jen trénoval a nehrál žádný soutěžní zápas. Na druhou stranu si myslím, že jsem dobře fyzicky připravený, protože jsem každý den makal a přidával si i po tréninku. Běžecky jsem to snad zvládl dobře.“

Jednou nohou jste byl na odchodu do Turecka, takovou šanci už jste možná ani nečekal...

„Bylo to na spadnutí, nevím, proč se to nepovedlo. Ale opravdu jsem každý den pracoval a měl hlavu nastavenou na Slavii. Čekal jsem, jestli šanci ještě dostanu.“

Probírali jste s realizačním týmem vaši budoucnost?

„Ještě jsme o tom nemluvili. Teď mě vzali na zápas, za což jsem rád. Až se vrátíme do Prahy, uvidíme, co bude dál.“

Co pozice levého beka? Zvykl jste si?

„Nebylo v plánu, abych šel na tuto pozici, ale Oscar se zranil, takže jsem tam musel jít. Snažím se podat všude, kde mě trenér potřebuje, co nejlepší výkon. Tentokrát to byl bek, jsem za to rád.“

Nicméně byl jste u druhého inkasovaného branku, když jste nepokryl Tudora...

„Moc mě to mrzí, protože nám dlouho trvalo, než jsme dali vyrovnávací gól. A hned po něm jsme inkasovali... Můj hráč mi zaběhl za zády, nechytil jsem se s ním. Jsem z toho smutný.“

Nevěděl jste o něm?

„Od nikoho jsem vůbec neslyšel, že mám hráče za zády. Asi špatná komunikace, nedomluvili jsme se.“

Souhlasíte, že jste se hodně obtížně dostávali do defenzivy domácích?

„Jo, bylo to tak. Věděli jsme, že to budou mít vzadu zavřené. Chtěli jsme se tam dostávat přes strany a centrovat na zadní tyč, protože na videu jsme viděli, že tam mají slabinu. Ale bránili fakt dobře.“

Zapsal jste však asistenci. Potěší?

„V první chvíli, když jsem obešel hráče, jsem chtěl levačkou vystřelit. Ale někdo proti mně vystartoval, tak jsem to raději prostrčil Holymu (Tomáši Holešovi), protože byl v lepší pozici. Hezky to trefil, ale mrzí mě druhá branka.“

Jaká bude odveta?

„Úplně jiná. Doma nás požene plný stadion, máme šanci na postup.“