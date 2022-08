Svědík chválil i varoval: Tvrdá práce je ještě před námi. Smekl před Petrželou

Jste spokojený s výsledkem i hrou?

„To, s čím jsme do utkání šli, jsme od začátku plnili. Nicméně jsme se nevyvarovali chyb v útočné fázi, kde jsme poztráceli nějaké balony. Z toho soupeř párkrát hrozil, plus ze standardních situací. Naše hra měla po celou dobu parametry hlavně v útoku, hráli jsme přes křídelní prostory. Z toho pramenila první branka, kdy Dan Holzer krásně zatáhl balon, dal ho pod sebe a Milan Petržela to dohrál. Jen škoda, že jsme ještě do poločasu nenavýšili vedení. Šance měli Kalabiška a zase Milan, který trefil břevno. V šestnáctce jsme mohli dohrát některé situace líp, chovat se v ní důrazněji.“

To se povedlo dvakrát ve druhé půli.

„Jsem rád, že jsme to potom korunovali dvěma góly. Byly ale šance na to, abychom skóre ještě navýšili. Je to jenom poločas, důležitý první krok. Dobře jsme to nastartovali. Ve Švédsku nás čeká těžký zápas ve velice bouřlivém prostředí. Musíme si dát pozor. Tvrdá práce je ještě před námi.“

Přišlo vám, že jste AIK utahali?

„Pramenilo to z toho, že jsme měli na kopačkách balon. Soupeř musel hodně běhat a bojovat o něj. Souhlasím, že toho měl asi plné zuby. Myslím, že jsme ho donutili presinkem k tomu, že musel většinu míčů nakopávat. Nic nerozehrávali a my jsme se dostávali do otevřené obrany.“

Jak moc vás těší rychlý návrat Marka Havlíka po zranění?

„Viděli jste, jak důležitý je. Jak v ofenzivní činnosti, kde rozdává balony, stará se o standardní situace. Ale i v obranné fázi, v dostupování, v organizaci a čtení hry. Pro mužstvo je to cenný hráč.“

Tentokrát vypadal jistě i brankář Filip Nguyen. Přijal kritiku?

„Jestliže hráč vezme kritiku správným způsobem, půjde nahoru, protože se bude víc koncentrovat na inkriminované situace. Teď Filda zapadl do koloritu týmu, který makal celý. Takhle si představuju přístup k utkáním. Všichni makali a podali nadstandardní výkon. Tudy vede cesta.“

Gólem se opět blýskl střídající Vlasij Sinjavskij. Říká si o větší šanci?

„Asi už by dostal příležitost od začátku, ale má trošku problém s obrannou fází a organizací. Ale dá se na něm pracovat. Je úžasně pozitivní a naslouchá. Jako první náhradník si šanci zasloužil. Někteří hráči se na lavičce tváří trošku hůř. On to bere tak, jak si trenér představuje a potom to vypadá takhle i na hřišti.“

A co říkáte na výkon veterána Petržely?

„Milan byl úžasnej. Zahrát v devětatřiceti letech takový pohárový zápas, to se jen tak nevidí. Musím před ním smeknout klobouk. Jeho výkon byl opravdu perfektní. I směrem do defenzivy. Nebojí se něco udělat, je rychlý s balonem. Určitě mu pomohl gól a jen škoda, že mu to tam nespadlo ještě jednou.“

Souhra s druhým křídlem Danielem Holzerem evidentně funguje, co?

„Naši hru máme založenou na nějakých automatizmech, principech. Tohle k tomu patří. Myslím, že někdy je to od těch dvou až moc, ale dnes to vyšlo skvěle. Jsem za to rád.“