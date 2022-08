Havlíkův zázračný návrat. Kotník držel, nebylo to tak špatné, usmál se

Jak jste se dokázal tak rychle uzdravit?

„Pracovali jsme na tom každý den s maséry a fyzioterapeutem. Abych byl ready na tento zápas. V půlce minulého týdne to už vypadalo dobře, běhal jsem s tejpem a zatěžoval kotník.“

Původní prognóza byla horší, co?

„Po Fenerbahce jsem si myslel, že budu chybět mnohem déle. Skoro jsem nemohl na tu nohu stoupnout, chodil jsem o berlích.“

Ve hře jste měl výborné momenty, ale ne vše se povedlo. Chyběla ještě rozehranost?

„Je to tak. Herní vytíženost teď nebyla, zápasy mi chyběly. Pár balonů jsem zkazil, máte pravdu. Ale snažil jsem se do toho dostat a myslím, že to nebylo tak špatné. Určitě bych chtěl hrát i v neděli v Olomouci, abych nachytal tempo. Kotník držel úplně v pohodě.“

Co vás dovedlo k triumfu 3:0?

„Začali jsme dobře, hned v první minutě měl šanci Peťa Reinberk. Pak jsme v tom pokračovali, podařilo se nám dát gól. Ale museli jsme si dávat pozor na jejich brejky a standardky, měli kvalitu dopředu. Povedla se nám střídání, noví kluci to ještě víc oživili. Máme to dobře rozehrané, ale nic není rozhodnuto. Když budeme hrát v odvetě stejně aktivně, mohli bychom to zvládnout.“

Bylo znát, že je Fenerbahce o level výš než AIK?

„Asi jo. Fenerbahce hrálo víc dopředu, měli větší kvalitu na balonu. Drželo ho mnohem víc.“

Prý se vám hraje výborně ve středu s Vlastimilem Daníčkem, který odvedl skvělý výkon…

„S Vlastou jsme na sebe hodně zvyklí. Vím, co od něj mám čekat. Je za mnou, vykrývá prostor. Hrál fantasticky.“