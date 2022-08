Svědík: Jsem šťastný, ale neumím si to úplně vychutnat. Přeje si dvě posily

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Jeho ceněná práce ve Slovácku překročila hranice. Martin Svědík (48) už dotáhl klub ke dvěma čtvrtým místům v lize, v květnu k tomu přidal triumf v MOL Cupu. A nyní střídmě slaví průnik do skupiny Konferenční ligy. Samá pozitiva, sociální jistoty. Trenérovu partu nerozhodil pozdní přílet do Stockholmu, ani noční ohňostroj u hotelu, kterým vítali „hosty“ příznivci AIK. „Mám jednu nevýhodu. Neumím si úspěch úplně vychutnat a užít,“ usmál se kouč, jenž si nyní přeje příchod dvou posil.

Nejste typ, který se bude kochat nad tím, co jste dokázali?

„Zápasy jdou rychle po sobě, musím to držet v sobě. Nejvíc si to užiju s rodinou. Jinak jsem ale nesmírně šťastný.“

Jak se vám „líbil“ ohňostroj, který vám fanoušci AIK připravili v noci na čtvrtek?

„Musím smeknout, jakou během utkání vytvořili atmosféru. Noční ohňostroj beru spíš jako humornou vložku. Ale byl bych rád, kdyby nás příště nebudili. Nebylo to nic příjemného, ale asi to patří k místním zvykům.“

Co pro vás znamená postup do skupiny Konferenční ligy?

„Mužstva jako Sparta, Slavia nebo Plzeň mají takový plán každou sezonu, ale pro tak malé město a rodinný klub jako jsme my, je to obrovský úspěch. Jsem už poněkolikáté hrdý na tento tým. Na kluky, jak se vypracovali a co hlavně za poslední dva roky dokázali. Je to úžasný úspěch. Jsme šťastní. Dali jsme si jako metu postup do Konferenční ligy a jsem patřičně pyšný na to, že to vyšlo. Myslím, že si to uvědomíme až postupem času.“

Výtečně zachytal brankář Filip Nguyen. Vzal si vaše kritická slova správně k srdci?

„Jestliže si hráč kritiku vezme správným směrem, vypadá to pak takhle. Já tvrdím, že když reagujete pozitivně, odmění vás to. Pokud chceme být úspěšní v lize a v Evropě zvlášť, pomoc brankáře potřebujete.“

Jak těžká byla odveta?

„Byl to úplně jiný zápas než v Hradišti. Hlavně zpočátku to bylo velice neurovnané z obou stran. Udělali jsme hodně ztrát, nedrželi jsme tolik balon. Když už jsme někoho pustili k bráně, vyřešil střely Filip Nguyen. Držel nás celý zápas. Některým hráčům potom docházely síly, proto jsme už v šedesáté minutě prostřídali čtyři hráče. Neslo to své ovoce, protože jsme dotáhli jednu brejkovou situaci. Pak už jsem věřil, že to zvládneme.“

Jak může tento úspěch, sportovní i finanční, posunout celý klub?

„To je spíš otázka na vedení, co to znamená. Nemyslím, že se řekne: Teď to rozjedeme a budeme nakupovat. Musí to mít hlavu a patu. Klub musí mít vytyčené priority, cíle. Je potřeba si říct, co chceme hrát a podle toho sestavovat i kádr. Není to ale jen o něm. Je spousta věcí, které by se daly vylepšit. Nicméně finanční úspěch je velice důležitý. I proto má člověk radost. Kádr je sice široký kvantitou, ale ještě bychom potřebovali dva hráče. Ideálně do středu zálohy a možná i na pozici stopera.“