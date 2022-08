Premiéra ve skupině na stará kolena, usmál se Kalabiška a chce West Ham

Odvetu jste odehráli zkušeně, co?

„No, možná konec…Na začátku jsme moc zkušeně nehráli. Vypadalo to, jako bychom byli nějací nováčci, zkazili jsme hrozně moc lehkých balonů a sami jsme se dostávali pod tlak. Oni na nás docela vlítli. Prostředí bylo celkem bouřlivé, ale ve skupině se toho nesmíme takhle zaleknout. To bychom toho moc neuhráli.“

Na Fenerbahce to ale bylo přece o dost horší.

„Jo, to byla ještě větší jízda. Hráči Fenerbahce byli ještě trošku lepší s balonem, AIK se dalo líp ubránit. Nebyli na tom tak dobře dovednostně jeden na jednoho. Ani to tolik nezkoušeli. Takže se nakonec dá říct, že jsme to zkušeně ubránili. (úsměv) Po tom gólu už byl rozdíl čtyři branky, to už se dalo uhrát. Trenér byl spokojený jako po finále domácího poháru.“

Jak jste se cítil ve Friends Areně?

„Tráva byla trošku jiná, ale to je při každém venkovním utkání. Doufám, že příště budeme mít začátek zápasu lepší.“

Zvládnete tři zápasy týdně do konce podzimu?

„Hm, je to náročné. Ale kádr máme široký, v Olomouci jsme to protočili. Doufám, že máme dobrý mančaft, zapojí se do toho všichni a zvládneme to. Ve skupině budu mít na stará kolena premiéru. Doteď jsem všude hrál předkola. Uvidíme podle losu, jaké budou ambice. Prohrávat bychom nemuseli. West Ham by byl dobrej.“ (úsměv)