AIK - Slovácko 0:1. Hosté slaví postup do skupiny KL, trefil se Sinjavskij

Marek Havlík naskočil do utkání proti AIK Stockholm po zranění • ČTK / Glück Dalibor

Slovácko vykročilo za historickým postupem do skupiny Konferenční ligy • ČTK / Glück Dalibor

Přes třiasedmdesát milionů korun už je jistých. A další na cestě. Slovácko po domácím triumfu 3:0 nedopustilo ve Švédsku žádný kolaps. Nezastavil ho opožděný přílet na sever, ani protivník s novým koučem na lavičce. Takticky vyspělí hosté výsledkově ovládli i druhý mač. Tým roste, nabral mezinárodní tempo. „Jsem pyšný na to, jak se kluci vypracovali, kde jsme teď, a co jsme dokázali. Doceníme to až s odstupem času,“ mínil trenér Martin Svědík.

Pod luxusní Friends Arenou, desetiletou fotbalovou chloubou Švédska pro padesát tisíc diváků, se nachází vlakové nádraží. Hned vedle ní obchodní ráj Mall of Scandinavia. Tohle jsou dominanty osmdesátitisícového města Solna u jezera Rastasjön na severním okraji Stockholmu. Česká reprezentace tu v březnu ztratila v baráži šanci na MS v Kataru, domácím podlehla 0:1. Pro slovácký region je to od čtvrtečního večera posvátné místo. Na obřím stadionu dovršilo svou historickou pouť Evropou.

Ba ne hloupost. Tohle není žádný konec. Účast ve skupině KL neznamená: Máme vyděláno, máme hotovo. Trenér a jeho ekipa hodlají dál vítězit, sbírat prémie a body do národního koeficientu, dělat radost sobě i fanouškům. Nemálo z nich se vydalo po své ose do Švédska. Letecky z Katovic, z Krakova, z Gdaňsku, z Vídně, z Budapešti…V den utkání dorazili také spolumajitelé klubu Zdeněk Zemek a Vítězslav Skopal. Každý chtěl být u toho.

Domácí zaplnili hlavně kotel, jehož členové se nazývají Black Army. Když těsně před zápasem rozbalili své hlasivky, mávali vlajkami, drželi nad hlavami šály a pěli z plna hrdla klubovou hymnu, mělo to sílu. Byť pořád nesrovnatelnou s atmosférou, které před třemi týdny čelili Kadlec a spol. v Istanbulu na Fenerbahce.

Horní patro honosného stánku zůstalo po jednoznačném výsledku v Uherském Hradišti, zakryté černými závěsy. Příznačné, konal se pohřeb evropských ambicí AIK, kterým pro otočku dvojzápasu nepomohla ani výměna trenéra po první bitvě na Moravě. Věhlasná švédská značka neměla nárok dohnat manko. „No name“ soupeř na ni byl znovu skvěle nachystaný, takticky, systémově i běžecky. Zpočátku byla nervozita, ale obecně žádný ostych, srdce v kalhotách.

Výborně chytal Filip Nguyen. „Držel nás celý zápas,“ chválil Svědík. Defenziva byla převážně pevná, záloha běhavá a hroťák Ondřej Mihálik zvládal souboje. A když v 76. minutě natáhl svůj dlouhý krok neúnavný Jan Kalabiška, bylo hotovo. Jeho pobídku ve skluzu uklidnil za Nordsfeldta „lucky joker“ Sinjavskij. „Mám jednu nevýhodu. Neumím si úspěch užít, vychutnat. I kvůli tomu, že zápasy jdou rychle za sebou. Ale jsem nesmírně šťastný,“ shrnul trenér.