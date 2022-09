Svědík o vzestupu Slovácka i detailech z přípravy: Tvrdá dřina se vyplatila

Obstaral pro malý (a rostoucí) klub ze Slovácka nezapomenutelné zážitkové výjezdy. Do Istanbulu, Stockholmu. V příštích týdnech následují Bělehrad, Nice, už dnes čeká Kolín nad Rýnem. Turisticky atraktivní destinace s vyhlášenými fotbalovými značkami. Neříká si trenér Martin Svědík (48) s úsměvem, co v tak vybrané společnosti dělá zástupce 25tisícového města na východní Moravě? „Spíš se mi po příjezdu do Istanbulu a do Stockholmu vybavilo, kam jsme to celé posunuli,“ upřesňuje.

Zázraky do čtyř let. Ty Martin Svědík ve Slovácku umí. Když za něj klub v listopadu 2018 zaplatil Jihlavě dva miliony korun, nikdo nečekal, že mu vydělá se svým týmem desítky „míčů“ a zajistí velké zápasy na evropské scéně. Na triumf v MOL Cupu plynule navázal průnik do základní skupiny Konferenční ligy.

„Jestli jsem někdy vedl tým v menším městě?“ přemýšlel nahlas Bartosz Grzelak, kouč AIK Stockholm, před prvním duelem play off KL v Uherském Hradišti. Nakonec si vzpomněl: „Jo, na Islandu v Keflavíku,“ dodal s úsměvem. Z Moravy pak odjel s výpraskem 0:3, další den ho vyhodili a teď může Svědíkovi a spol. na dálku jenom závidět.

Co se vám honilo hlavou, když jste v předkolech dorazil do milionových měst na obrovské krásné stadiony?

„Člověk jde okamžitě do vzpomínek. Vzpomněl jsem si, jak jsme začínali z patnáctého místa. S klukama, kteří jsou dodnes v kádru. Asi by nikdo z nás neřekl, že se stane něco takového. Každopádně, celá naše práce k tomu směřovala. Jsem rád, že se nám to povedlo a můžeme tohle všechno zažít. Tvrdá dřina celého klubu se vyplatila.“

Jak jste se cítil, když kolem vás burácely tisícovky fanoušků Fenerbahce a AIK Stockholm?

„Super. Mám rád dobrou atmosféru. Bylo úžasné, když padesát tisíc lidí v Istanbulu zpívalo jejich chorály. Překvapila mě i kulisa ve Stockholmu, i když nebylo plno. Pro tohle děláme fotbal. Musím říct, že jsem hodně zklamaný z toho, že nebyly vyprodané naše domácí zápasy.“

Když jste si procházel zázemí obou klubů, říkal jste si: To bychom potřebovali taky?

„Takhle jsem si to neřekl, ale určitě jim je co závidět. My se s jejich podmínkami nemůžeme v žádném ohledu srovnávat. V tomto směru máme na čem pracovat. Mně nejvíc chybí