Nice - Slovácko 1:2. Famózní obrat! Tomič a Reinberk zařídili senzaci

Tento kousek půjde do historie zlatým písmem. Slovácko urvalo první triumf ve skupině Konferenční ligy ve chvíli, kdy to nikdo nečekal. Ještě v 75. minutě prohrávalo v Nice 0:1, brankář Filip Nguyen čaroval. V poslední čtvrthodině to přišlo. Pravý bek Michal Tomič vyrovnal a po vyloučení Todiba trefil střídající Petr Reinberk přímý kop s tečí zdi na 1:2. Senzace!