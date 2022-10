Zdraví, trumf Slovácka. Kondičák popsal kouzlo: Únava jen psychická

PŘÍMO Z NICE | Vidíte, jak odpadají hráči Slavii, Plzni. Marodka jde ruku v ruce s náročným programem v lize a evropských pohárech. Pak tu máme „zázrak“ ze Slovácka. Kolonka absencí prázdná, a to prakticky od začátku sezony. Také do Nice vzal kouč Martin Svědík ke čtvrtému duelu Konferenční ligy kompletní kádr. „Daří se nám to několikátou sezonu,“ chválí si kondiční trenér Miroslav Mikšíček.

Teplo před dvacet stupňů, přímořský vzduch a oblačno, ačkoliv předpovědi hlásily déšť. Příjemné klima přivítalo výpravu Slovácka po přistání v letovisku na Azurském pobřeží Francie. Nechyběl v ní ani kondiční trenér Miroslav Mikšíček, z jehož odborných informací o fyzické připravenosti hráčů hlavní šéf čerpá. A bude i ve čtvrtek večer, kdy půjde Kadlecovi a spol. o první výhru ve skupině D Konferenční ligy.

Povězte, jak je možné, že Slovácko během náročného programu neničí zranění, nemoci? Pouze Marek Havlík byl chvíli mimo s kotníkem.

„Jedním z hlavních faktorů je určitě přípravný tréninkový proces. Hodně se v něm věnujeme silovým věcem. Potřebujeme organismus zadaptovat na velkou zátěž. Z tohoto pak hráči těží do sezony. Zatím držíme.“

Pokud si vzpomínám, svalové potíže měli na podzim jen Hofmann s Daníčkem a nevynechali kvůli nim žádný zápas. Vykurýrovali se v reprezentační pauze.

„Byly to únavové záležitosti. Naštěstí žádné ruptury, trhliny. Chtělo to trošku volna, rehabilitace. Žádné dlouhodobé zranění jsme zatím naštěstí neměli. Jen drobné šrámy, které k fotbalu patří. V režimu, kdy hrajete třikrát týdně, se dá těžko něco dotrénovat.“

Může to „rupnout“ v dalších týdnech?

„Tak náročný program je pro nás nová zkušenost. Jakmile přijde větší zima, bude organismus v únavě náchylnější na svalové zranění, nekoordinované podklouznutí na horších terénech. Ale myslím, že jinak by se nemělo nic zásadního stát. Pomohla nám reprezentační pauza, kterou jsme využili jako rekondiční blok. Trénink jsme zároveň vyvážili dostatkem volna. Mužstvo dobilo baterky. To bylo pro nás strašně důležité.“

Pozorujete na hráčích únavu?

„Viděl jsem ji na konci minulého bloku, kdy jsme jeli prakticky dva měsíce v kuse. Ale šlo spíš o psychickou únavu. Myslím, že teď jsme v pohodě. Fyzicky i psychicky. Možná to na nás zase přijde před koncem podzimu. Ale věřím, že už to dojedeme.“

Pomáháte si daty?

„Celé mužstvo máme pod kontrolou. Využíváme systém mySASY. Vyhodnocujeme běžecká data z tréninku a ze zápasu. Poznáme, jak moc hráč pracoval a jestli je v únavě. Podle toho reagujeme na sestavu a děláme rotaci. Někdy někoho postavíme, i když je v únavě. Věříme, že do zápasu dojde do dobrého stavu. U někoho to stoprocentně nevyjde, ale to k tomu patří. Nemáme kádr třiceti hráčů jako top kluby. Musíme dělat rotaci s rozumem, aby neměla vliv na sehranost a kvalitu herního výkonu. Nicméně máme starší kádr a snažíme se hráče nezavařit.“

Kdo by byl schopný hrát furt?

„Máme tam Vlastu Daníčka. I Mára Havlík velmi dobře regeneruje. Ze starších je na tom velice slušně Honza Kalabiška. Záleží i na postu. Pro střední a krajní záložníky je to v zápase mnohem náročnější než třeba u stoperů. Hráče se ptáme, jak se cítí. Subjektivní pocity jdou většinou v ruce s objektivními daty. Takže si to jenom potvrdíme a pokud je hráč přetížený, ze zápasu ho vytáhneme. A když je to dobré, necháme ho hrát. Vždycky to řešíme kolektivně s trenéry.“

Je prázdná marodka ocenění vaší práce?

„Myslím, že je to jedna ze zásadních věcí pro kondičáka. Chce, aby byli hráči k dispozici a aby se nekumulovala a neopakovala zranění. Jsem rád, že to tak je a snažím se být maximálně nápomocen trenérskému týmu i hráčům.“

Platí, že si každý hráč musí po příchodu do Slovácka nějaký čas zvykat na nové pracovní prostředí a dohánět fyzičku?

„Kondiční deficit tam bohužel vždycky je. Hráč se musí zadaptovat na herní styl a náročnost, kterou tu máme. Za poslední dobu mě mile překvapil Merchas Doski. Je na něm vidět náročná německá škola. Po kondiční i taktické stránce. Přišel a nemuselo se na něm tolik pracovat. Byl opravdu dobře připravený a hned zapadl. Je to suprovej kluk a výborný fotbalista. Myslím, že to tady má rád a my máme rádi jeho.“

Kde sledovat duel Nice - Slovácko živě >>