Kolovrátek Slavia. Palička navrhuje, co změnit: Afričané jsou individualisti

Čtyři prohry z pěti zápasů? Tohle Slavia pod Jindřichem Trpišovským dosud nepoznala. Pražský celek padá do bryndy, prohra 0:2 v Konferenční lize proti Kluži znamená obrovské komplikace směrem k postupu do jarní fáze. Z ligového favorita se stává čitelný celek, na nějž se soupeři bez problému nachystají. „V tomhle potřebují změnu,“ hodnotí pro deník Sport a iSport.cz fotbalový expert Vlastimil Palička.

Slavia prohrála čtyři z posledních pěti zápasů, naposledy ztratila 0:2 v Kluži. Co se s týmem děje?

„V Kluži to nebylo to dobré pokoukání, od Slavie jsme několik sezon zvyklí na jiné výsledky, na jinou hru, lepší efektivitu. Nejsem přímo u týmu, abych mohl hodnotit mentalitu hráčů. Atmosféru v kabině si trenéři pohlídají, ale pak jde o atmosféru na hřišti. Tam mně nějaké věci chybí.“

Co konkrétně?

„Třeba standardní situace. Dochází k systémovým či individuálním chybám, soupeř se dostane do vedení. Nevadí mi vysoký počet zahraničních hráčů, ale schopnost vymanit se z takové situace je u nich velký otazník, nevíme, co se jim v hlavě odehrává. Proto mně tam chybí klíčoví čeští hráči, kteří zajišťovali komunikaci v kabině a na hřišti. Holeš, Schranz, Provod, Ševčík, část utkání hrál už Masopust. Třeba Usor je kvalitní fotbalista, sebevědomý, ale