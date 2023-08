Plzeňské dilema před Gzirou. Mladí zaujali, ale Koubek brání mazáky

Dvakrát slavila výhru, po klopýtání v úvodu sezony se zhluboka nadechla. Dnes vstupuje plzeňská Viktoria do 3. předkola Konferenční ligy, soupeřem je maltská Gzira. Stejně jako proti Dritě jde český celek do dvojutkání v roli stoprocentního favorita. Přibývající absence, především v zadních řadách, nutí trenéry míchat se sestavou. V domácí lize proti Baníku uspělo výrazně omlazené mužstvo, do pohárové kvalifikace ale nejspíš naskočí zpět někteří z ostřílenějších mazáků.

Jan Paluska odehrál proti Baníku velmi slušnou ligovou premiéru. V osmnácti nejmladší člen plzeňského kádru ukázal, že nejvyšší úroveň zvládne. Obstáli i další mladíci. Poprvé v sezoně naskočil Pavel Šulc, také on vypadal většinu nedělního klání velmi dobře. Čtvrteční důležitý vstup do 3. předkola Konferenční ligy znamená pro plzeňské kouče dilema, jak poskládat další jedenáctku. Znovu „vypustit“ mládí, nebo vrátit na plac ostřílené borce?

„Myslíte sestavu mladí versus staří?“ pousmál se trenér Miroslav Koubek den před výkopem při dotazu Sportu, jaká má dilemata u základu na Gziru. „Ideální bude taková, co to dobře zvládne. Já ani mí kolegové nezohledňujeme věk, ale aktuální potřebu týmu. Opakuji, že u nás rozhoduje výkon, ne věk,“ zdůraznil zkušený kouč.

V neděli nastoupila nejmladší Plzeň za posledních 15 let. Průměrný věk základu činil 24,36 roku, poslední nižší měla Viktoria ve 30. kole sezony 2007/08 proti Mostu (23,75). Koubek už po výhře nad Baníkem několikrát zopakoval, že to neznamená start nové éry, ale výsledek dané situace.

Jeden z důvodů je zřejmý - trenérský štáb potřebuje fungující kabinu, kterou řídí nejzkušenější plejeři Hejda, Pernica, Řezník, Chorý, Staněk či Kalvach. Pokud některým z nich dá trenér veřejně najevo, že jsou mimo jeho plány, zadělá si na zbytečné problémy.

Navíc mužstvo projíždí vražedným programem zápasů v tempu čtvrtek, neděle, čtvrtek, neděle. Přibývají bolístky, únava a v tom případě je nutné točit takřka všechny členy širokého kádru. Dá se předpokládat, že proti Gziře už vyběhne zase mnohem ostřílenější soubor. Do základu se můžou vrátit Jemelka, Mosquera, Kopic nebo Traoré, který se trefil s Baníkem.

Nicméně ti, co naskočili při výhře nad ostravským celkem, chytli šanci. „Je pravda, že několik hráčů si řeklo o to, aby pokračovali v základu. Jasno o sestavě určitě máme, to nebudu zakrývat. Ale teď není prostor na to, abych vám ji říkal,“ pokračoval Koubek den před pohárovou kvalifikací.

Už zmiňovaný Paluska sice zahrál výborně, ale téměř jistě přepustí svůj flek ve tříčlenné defenzivní formaci kapitánovi Lukášovi Hejdovi, naopak pozici si upevňuje Robin Hranáč. Třetí mladý člen zadní linie Sampson Dweh je podle informací Sportu lehce „semletý“ náročným programem, na hřiště se místo něj může dostat Václav Jemelka.

Zejména defenzivní složka, kde schází Pernica, Havel, Čihák a nově Sýkora, je značně vybrakovaná. Koubek také den před zápasem prakticky vyloučil start Matěje Vydry, naopak do kupy se po nakopnutí kolene rychle dává Pavel Bucha.

Maltská Gzira přicestovala do Plzně s jasným plánem. „Jde prakticky o brazilské mužstvo, odhaduji, že asi osmdesát procent týmu. Mají zajímavou technickou vyspělost, jsou dobře organizovaní dozadu a spoléhají na protiútoky. Víme, jací jsou tam hráči a jak řeší konkrétní situace. Budeme víc na míči, zároveň si musíme dát pozor na protiútoky,“ poodhalil Koubek.

„V předkolech měli zhruba třicetiprocentní, nízké držení míče, ale dali šest gólů. Mají velmi slušný rychlý protiútok,“ popsal soupeře. „Umí do toho jít, vzadu to jsou chasníci,“ připojil útočník Tomáš Chorý.

Cokoliv než pohodlná výhra se v případě Plzně bere jako neúspěch. Vzhledem k možnému soupeři do dalšího kola (Viktoria v případě postupu narazí na lepšího z dvojice Tobol Kostanaj - Derry City) se cestička do podzimní fáze Konferenční ligy krásně umetá. „Přál bych si, aby to nebyly nervy jako s Dritou,“ přiznal hlavní plán na čtvrtek Koubek.