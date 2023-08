Gzira – Plzeň v TV: kde sledovat odvetu 3. předkola Konferenční ligy živě?

Fotbalisté Plzně se už v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení • ČTK

Plzeň se v úvodním duelu proti Gziře rychle dostala do vedení • ČTK

Plzeňští fotbalisté po úspěšném postupu přes kosovskou Dritu zvládli i úvodní duel 3. předkola Konferenční ligy se soupeřem z Malty. Gziru United na domácí půdě porazili 4:0 a získali tak do odvety pohodlný náskok. V případě postupu čeká Plzeň ve 4. předkole vítěz duelu Tobol Kostanaj – Derry City. Kde sledovat duel Gzira – Plzeň živě?

Vše o utkání Gzira United – Viktoria Plzeň Datum a čas: čtvrtek 17. srpna, 19:00

Místo konání: Národní stadion, Ta' Qali

Fáze: 3. předkolo Konferenční ligy

Rozhodčí: Denys Shurman (Ukr.)

Livestream: Staylive, TV Tipsport

Kde sledovat Gzira – Plzeň živě?

Přímý přenos utkání 3. předkola Konferenční ligy nevysílá žádná z televizních stanic. Jednou z možností je zakoupení streamu za 5,99 eur na platformě Staylive, ke které získáte přístup na webu Viktorie Plzeň. Utkání najdeme i v programu TV Tipsport, podmínkou pro sledování je vsazený tiket.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Shurman – Shlonchak, Vysotskyi (všichni UKR) Stadion National Stadium Ta' Qali

SESTŘIH: Plzeň - Gzira 4:0. Mladá Viktoria zářila, hlavně Šulc Video se připravuje ...

Plzeň v evropských pohárech 2023/24

Plzeň úspěšně vstoupila do letošní sezony evropských pohárů, když po domácí remíze vyhrála na půdě kosovské Drity 2:1 a zajistila si postup do další fáze. V případě postupu do 4. předkola se Plzeň utká s vítězem duelu Tobol Kostanaj – Derry City.

Soutěž Fáze Zápasy Konferenční liga 2. předkolo 1. zápas: Plzeň - Drita 0:0

2. zápas: Drita - Plzeň 1:2 Konferenční liga 3. předkolo 1. zápas: Plzeň - Gzira 4:0

2. zápas: Gzira - Plzeň (17. 8. od 19:00) Konferenční liga 4. předkolo 1. zápas: Tobol / Derry – Plzeň / Gzira (24. 8.)

2. zápas: Plzeň / Gzira – Tobol / Derry (31. 8.)

Gzira v evropských pohárech 2023/24

Maltský tým vstoupil do evropských pohárů už v 1. předkole Konferenční ligy, ve které vyřadil severoirský Glentoran po remízách 2:2 a 1:1 až na penalty. 2. předkolo pak Gzira zahájila domácí výhrou 2:0 nad lucemburským Dudelange, který již ztrátu ve druhém utkání nedotáhl a tak Malťané slavili postup i po venkovní prohře 1:2.

Soutěž Fáze Zápasy Konferenční liga 1. předkolo 1. zápas: Dnipro – Panathinaikos 1:3

2. zápas: Panathinaikos – Dnipro 2:2 Konferenční liga 3. předkolo 1. zápas: Plzeň - Gzira 4:0

2. zápas: Gzira - Plzeň (17. 8. od 19:00)

České týmy v evropských pohárech 2023/24

Česko má aktuálně ve hře tři týmy bojující o účast v základních skupinách evropských pohárů, Bohemians 1905 vypadli ve 2. předkole Konferenční ligy s norským Bodö/Glimt.