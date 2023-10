Koubek: Baier je největší talent z českých brankářů. Ale nespěchejme...

Vypadal obraz hry tak, jak jste před utkáním předpokládal?

„Ano, tak to bylo. Naznačili jsme to už před utkáním a naplnilo se to. Cílem bylo co nejvíc narušovat rozehrávku aktivním, vysokým presinkem. Nahoře podala skvělý taktický i běžecký výkon dvojice Jirka, Šulc. Soupeř byl mimořádně silný po technické stránce, když šel kombinací do hlubokého bloku. V něm jsme se chovali správně.“

Je pro vás Viktor Baier hrdinou večera, kterého jste upřednostnili před Mariánem Tvrdoněm?

„Marián se po Liberci dostal pod drtivý tlak sociálních sítí a médií, ke všemu tam byl nešťastný moment při zranění Rafia (Durosinmiho). Měl toho na sobě hodně, tohle tomu nepřidalo. Řekli jsme si, že ho teď necháme v klidu. Po zralé úvaze dostal šanci Viktor Baier. Vidíme ho na tréninku, podle expertů je to největší talent českého fotbalu na pozici brankáře. Věřili jsme, že on bude mít hlavu na takový zápas čistější. Byla otázka, jak premiéru na mezinárodní úrovni zvládne v hlavě. Dokázal, že ji má silnou.“

Bude nyní nastupovat pravidelně?

„Nemám rád předčasné úvahy. Vyšel mu zápas na Dinamu, strašně ho to posílí. Sám jsem bývalý gólman. Vím, že u mladých brankářů přichází výkonností křivky, někdy se jim daří lépe, jindy hůř. Nepospíchal bych, dejme tomu nějaký průběh.“

Po vstřelení gólů jste hráli v hlubším bloku. Ubývaly vám síly?

„Když hrajete proti týmu, který je silnější na míči, musíte hodně běhat. Síly nám docházely, Dinamo vrhlo do zápasu jiné hráče, hráli na větší riziko. Z toho vyplynulo, že jsme se dostali třikrát do gólových šancí. Zapojili víc hráčů do ofenzivy, my jsme se v bloku dostali pod tlak a nevstřelili gól v situacích, které v tu chvíli na hřišti byly.“

V půlce skupiny máte plný zisk devíti bodů. Je to nad očekávání?

„Věděli jsme, že se nejedná o lehkou skupinu a každý bod z ní bude cenný. Máme tři výhry, v tabulce plus šest, to je potěšitelný vklad. Jsme v půlce, máme to dobře rozehrané. Výsledek je potěšující.“

Pochválíte tým za dodržování taktiky?

„Naše kvalitní organizace byla prvním předpokladem zvládnout pokrývání soupeře v systému 4-3-3. Podali jsme emotivní, energický, impulzivní běžecký a soubojový výkon. Musela k tomu přijít i kvalita na míči, co nejvíc ho udržet a vážit si ho. V přechodových věcech se nám ne všechno podařilo, ale byli jsme nebezpeční, to bylo v pořádku. Na taktické stránce zejména v defenzivní fázi to stálo.“

Jak silná je současná Viktoria?

„Bude tak silná, jak dokáže plnit taktické úkoly. Výhrady k hráčům máme, je to někdy lepší a někdy horší. Každé utkání musíme hrát ve velké intenzitě, posouváme se myšlenkami k tomuto způsobu hry. Pokud kluci půjdou tímhle způsobem, vymáčknout se zápas co zápas a dokážou plnit taktické věci, na které jsem pes, a přidají k tomu trénovanost, nasazení, jsme jako tým určitě konkurenceschopní.“