Regenerace? Třeba deset piv, smál se Chorý. Na tým jsem opravdu hrdý

Užíváte si emoce po postupu?

„Jsem na tým opravdu hrdý. Je to něco neuvěřitelného. Kdyby nám někdo před začátkem skupiny řekl, že budeme mít po čtyřech zápasech plný počet dvanácti bodů a jisté osmifinále, asi tomu nikdo neuvěří. Bylo to náročné utkání, Dinamo nás zatlačilo hned na začátku, ale dostali jsme se z toho, měli jsme nějaké šance. Zaplaťpánbůh že to tak takhle skončilo, je to cenné vítězství.“

Rozhodčí vám neuznal gól. Šlo podle vás o faul?

„Asi ne. Klasicky jsem vyskočil, ani ruce jsem tam neměl. Těžko říct, rozhodčí se na to pak nedíval. Vzpomínám si, že takový jsme dali doma, myslím, že proti Liberci. Šel jsem s gólmanem do souboje, trefil jsem břevno a Kopi (Jan Kopic) to dal do prázdné brány. Gól platil po přezkoumání od VAR. Bohužel teď to tak nedopadlo. Ale co mělo být, se pak stalo.“

Bylo těžké odolat závěrečnému tlaku?

„Určitě. Věděli jsme, že Dinamo nějakou šanci mít bude. Tak to prostě ve fotbale je - tlačili, tlačili, jejich šance nakonec přišla. Musím pochválit celou obranu včetně Jindry Staňka, zase podal super výkon. Ale i kluci před ním mu obrovsky pomohli, Hrany (Robin Hranáč), Džema (Václav Jemelka), Sampson (Dweh), pak Hejdis (Lukáš Hejda). Uskákalo se to. Jsem na ně fakt hrdý.“

Jak vám bylo při neuznaném gólu Dinama?

„Věděli jsme, že na tam něco bude. Před druhým poločasem jsem měl žlutou kartu, moc už jsem rozhodčímu nechtěl nic říkat, ale nabádal jsem ostatní, ať na něj v některých situacích zatlačí. Když byl faul na nás, seběhli se tam tři, čtyři hráči Dinama, my jsme v tomhle hodní. Napřed jsem si myslel, že se řeší faul na Jindru (Staňka). Nakonec se zkoumal ofsajd. Po zápase jsem se bavil s Kopim, ten říkal, že to viděl jednoznačně a že si myslel, že to bude ofsajd. On to asi věděl, ale přes jedenáct tisíc lidí na stadionu bylo našponovaných.“

Přemýšlel jste o tom, že penaltu kopnete stejně jako v Záhřebu?

„Ne. Když jsem na ni šel, přestal jsem všechno vnímat a jen jsem se soustředil na kop. Věděl jsem, že budu střílet doleva.“

Co s vámi dělá pozvánka do reprezentace?

„Vážím si toho. Je to pro mě třešnička na dortu. V reprezentaci jsem prošel všemi kategoriemi, v áčku jsem ještě nebyl. Za pozvánku jsem rád. Ale ještě mi to pořádně nedochází. Chtěl jsem se soustředit na Dinamo. To se zvládlo, teď si to mohu užívat, ale už za pár dní nás čeká důležitý zápas se Slováckem, který potřebujeme zvládnout. Musíme se na to soustředit.“

Vnímáte diskuse kolem vaší nominace?

„Popravdě ne. Mohlo by mě to nějak ovlivnit. Nemá to cenu. Kluci mě trochu popichovali. Je to v rámci mezí, to je hezké.“

Při oslavách vás vyvolávali fanoušci. Jsou to chvíle, kvůli kterým dřete?

„Stoprocentně. V kotli bylo neuvěřitelné množství lidí, děkovačka byla obzvlášť hlasitá. Náramně jsem si to užil. Pro tohle fotbalista fotbal hraje, aby ho vyvolával celý stadion. My si to dnes užívali plnými doušky. Není to jen o mně. Musím pochválit celý tým, stejně jako na Slavii jsme si sáhli na dno.“

Jak zregenerovat do neděle na Slovácko?

„Třeba si dát deset piv... Ne, dělám si srandu. Důležitý bude spánek. Pak lehký trénink a jít na to. Nic jiného se nedá dělat.“