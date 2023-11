Šťastný Koubek vyšvihl fanouškům piruetu: Emocionální, speciální chvíle

Jak si vychutnáváte chvíle po čtvrté výhře ve skupině Konferenční ligy?

„Je to emocionální, speciální chvíle, asi jsme udělali rekord, že po čtyřech kolech české mužstvo postupuje do jarní části. Těší nás to, došlo k tomu po velmi těžkém zápase s kvalitním soupeřem. Museli jsme si to vybojovat, druhou půli nám docházely sály. Závěr byl hektický, ale oddychli jsme si, když rozhodčí písknul konec.“

Pochválíte tým za precizní plnění taktického plánu?

„Vždycky jsou takové zápasy podpořené taktickou dovedností. Záhřeb na nás skočil, vletěl. Museli jsme reagovat na jeho rozestavení, až když se nám tohle povedlo, chytli jsme se. Zpočátku jsme měli problémy s krytím určitých prostorů. Pak jsme se dostali do hry dobrou nátlakovou, agresivní hrou, dostávali se do dobrých protiútoků, měli solidní přechodovou fázi a donutili soupeře k chybám vzadu. Dali jsme branku, mohli jsme dát určitě ještě aspoň jednu z dalších šancí. Tam jsem byl velmi spokojený. Po přestávce jsme už takový rytmus, jaký tady chválím, nechytli a soupeř se dostával do hry. S ubíhajícím časem jsme museli hodně běhat a plnit organizační a taktické věci, o jakých tady mluvíte. Když je soupeř lepší na míči, má lepší technické dovednosti, musíte víc běhat, to je známá věc. Dokázali jsme to odbránit, podržela nás defenziva. Zkoumaly se tam některé momenty, soupeř se radoval z vyrovnání, pak jsme se radovali my. VAR se v takové chvíli nemýlí. Oddechli jsme si. Musím vyzdvihnout tlak soupeře, měl vysokou kvalitu. Zároveň se potvrdilo, že v koncovce se stále trápí, to bylo naše štěstí.“

Bylo náročné udržet se v bloku a „zaparkovat autobus“?

„Tohle není náš záměr. Chceme být pořád aktivní, ale jde o dovednosti soupeře. Můžeme být aktivní a hrát celý zápas presink jako na Slavii, pokud soupeř nemá schopnost nás zatlačit, jsme pořád nahoře. Ale Dinamo tohle zvládlo, zatlačilo nás a museli jsme jít do zaparkovaného autobusu, jak to nazýváte. Ale já bych to neviděl jako nějaký brutální autobus. Jde o zatlačení do bloku, museli jsme to odbránit. Takové pasáže vidíte na evropské scéně proti velkým mužstvům.“

Užil jste si oslavy s fanoušky, kteří vyvolávali vaše jméno?

„Přemety už dělat nebudu, to by se mi asi poškodilo zdraví. Ale takovou piruetku ještě zvládnu na levou a pravou nohu, to není problém.“

Je postup ze skupiny důležitý i pro zbytek náročného podzimního programu?

„Důležité to je. Nechci předjímat, jaká kádrová opatření uděláme, čeká nás velice náročný program. Nepochybně budeme muset využít celou šířku kádru. Zamyslíme se nad tím, co upřednostníme, kde hledat aktuálně větší prioritu. Vím, že v dalších zápasech hrajeme i o český koeficient, pohárové zápasy se nehrají každý den, jsou to benefity pro celý klub. Po zralé úvaze dostanou šanci v ligových i pohárových zápasech další hráči, co dosud ukázněně čekali na šanci.“

Jak přepnout na nedělní zápas proti Slovácku?

„To bude velmi těžké. Nemám rád čtvrtek, neděle, chybí mi tam alespoň den přípravy. Klukům jsem v šatně poděkoval a hned je nahnal do regenerace. Dělá se to lépe doma, než kdy jste na hotelu, pak na letišti a přiletíte třeba ve čtyři ráno a další den pak cestujete zase. V domácích podmínkách, v dobrém prostředí bez cestování se můžeme dát do pořádku lépe.“

Stalo se z Plzně zase evropské mužstvo?

„Každé mužstvo ve skupinové fázi evropských soutěží je evropské mužstvo. Jde o špičkové zástupce své země. V Konferenční lize jsou velké značky, my jsme mezi nimi. Máme radost, že v Evropě jsme zakotvení i s ohledem na minulý ročník v Lize mistrů. Plzeňská značka je vidět.“