Řezník po jubilejním startu: Jsem zdravě na**aný. Koubek mu děkoval

Před výkopem čtvrtfinále Konferenční ligy s Fiorentinou bylo u jeho jména nejvíc otazníků. Radim Řezník (35) ale zvládl návrat do sestavy Plzně skvěle. Zkušený obránce s přehledem odehrál utkání s těžkým soupeřem, ačkoliv naposledy odběhal v lize celý duel na konci července v Teplicích. „Nebylo to jednoduché,“ přiznal hráč, kterému v létě vyprší smlouva a nejspíš ve Viktorii, za kterou odehrál jubilejní 300. zápas, po dlouhých letech skončí.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte?

„Asi nějak v týdnu. Trenér si mě zavolal, řekl, že to vypadá tak, že budu hrát. Moc nás nezbylo. Něco jsme si k tomu řekli, přijmul jsem to. Samozřejmě jsem za to rád.“

Jak se vám do tak těžkého zápasu po dlouhé pauze naskočilo?

„Není to jednoduché, ať jsem starší, nebo mladý hráč. Pokud hráč nemá zápasovou praxi, trénovat můžete, jak chcete. To mi chybělo. Fyzicky jsem se cítil dobře, ale ke konci už nohy nešly a křeče tam byly. Pro mě to bylo těžké, ale nějak jsme to zvládli.“

Co vám k výkonu řekl trenér Koubek?

„Poděkoval mi, že jsme to zvládl, já mu také podal ruku.“

Klepaly se vám nohy nervozitou?

„To ne, přeci jen jsem už v kariéře něco odehrál. Spíš jsem se těšil. Samozřejmě to bylo těžké, Fiorentina je silná na míči. Měli jsme takovou taktiku, kdy jsme to nechtěli moc otevírat. Snažili jsme se to plnit. Klobouk dolů přede všemi. Co odehrál Červus (Lukáš Červ) a další kluci uprostřed, to je až neskutečný. Dělám si legraci, že mi není 35, ale 25, jinak bych to s nimi už dávno nehrál (smích). Klobouk dolů před celým týmem, teď se nachystáme na neděli (zápas se Slavií) a pak budeme myslet na odvetu v Itálii.“

Remízu do odvety berete?

„Pokud chceme pomýšlet na postup, v Itálii to určitě musí být lepší dopředu. Máme týden na to se připravit.“

Česko má pro příštího mistra jistou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, což jste stvrdili remízou. Už vám chodí gratulace od dalších klubů?

„Do budoucna je to pro český fotbal výborný. Koeficient je super, pro nás dobře, že se nám to povedlo, stejně jako dalším týmům, které zvyšovaly koeficient během sezony.“

Jste zdravý, ale v plzeňské konkurenci nehrajete a končí vám smlouva. Jste vnitřně rozhodnutý, co s vámi bude po sezoně?

„Je to těžké. Jsem takový hráč, který je zdravě na**aný, když nehraju, i když mi je tolik. Hrajeme tři soutěže, daří se, pak je složité sestavu točit. Takový je fotbal, každý to kouše jinak. Snažím se být týmu prospěšný i jinak. Ale víc to teď neřeším, uvidíme, co bude po sezoně.“

Nebál jste se, že se 300. zápasu za Plzeň už nedočkáte?

„Trenéři o tom věděli, naznačoval jsem jim to v zápasech, které byly ke konci výsledkově lepší. Je až neskutečné, že to vyšlo v takovém zápase, tohle si budu pamatovat dlouho.“