Koubek si dloubl do Sparty: Rozdat si to na férovku? Pak to skončí všelijak…

Tohle nebyla Viktoria, ale Betonárka Plzeň. Šofér zaparkovaného autobusu Miroslav Koubek upletl pro první partii s Fiorentinou brutální defenzivní taktiku. „Byla to životní nutnost,“ usmál se. Proč to neříct, vyšlo to dokonale. Poslední tuzemský zástupce v Evropě ve čtvrtfinále Konferenční ligy neinkasoval a před odvetou v Itálii si po výsledku 0:0 hýčká naději k pokoření další historické mety. Zisk bodu zároveň znamená velkou věc pro český fotbal: mistr ze sezony 2024/25 postoupí přímo do ligové fáze Ligy mistrů 2025/26. Na tiskové konferenci si pak Koubek mírně rýpl do Sparty.

Trenére, urodila se remíza 0:0 z přísně taktického výkonu?

„Určená taktika byla nutností, doslova životní nutností. Líbí se mi, jak se říká, ať si to rozdají na férovku. Pak to ale skončí všelijak... Potřebovali jsme ubrzdit soupeře, nejsilnější mužstvo na míči v Serii A. Hlavně jsme museli ucpat křídelní prostory. Taktické věci jsme zvládli, z hlediska defenzivy jsme soupeři vytvořili nepříjemné prostředí. Vážím si toho, jak to mužstvo zvládlo.“

Velmi překvapivě jste do sestavy vytáhl matadora Radima Řezníka, který na jaře neodehrál ani minutu. Kdy jste se k riskantnímu kroku rozhodl?

„Za prvé si strašně vážím Radimova výkonu a charakteru. Ví, že mu končí smlouva a po sezoně odchází z Plzně. Přesto uplatnil svoji velikost, morální kredit, zaslouží absolutorium. Že to bude on, v naší personální krizi, jsem věděl hned. A to právě na základě zkušeností. Vidím, jak trénuje, jak pracuje. Pro mě to bylo jasné.“

Ještě k té taktice. Byla defenzivní i proto, že jste nechtěli hrát nahoru dolů kvůli úbytku sil? Na lavičce jste měli několik dorostenců.

„Ne, ne, šili jsme taktiku na soupeře, nemělo to nic společného se stavem kádru.“

Po posledním hvizdu jste běžel s rukama nahoře. Bral jste remízu jako výhru?

„Nikoliv. My jsme nic nevyhráli, nikam nepostoupili. V tu chvíli jsem myslel na český koeficient. To byla ta radost. A taky na náš výkon.“

Dovedete odhadnout, co se bude dít za týden v Itálii?

„Bude to nepochybně těžší, domácí tifosi Fiorentinu poženou, my však musíme hrát stejně. Tedy s jednou odchylkou – je třeba vylepšit přechodovou fázi.“

Jak velkou komplikací je pro odvetu nedělní ligový zápas se Slavií?

„Budeme moct nasadit hráče, kteří dnes nemohli nastoupit. Jsme v očekávání, těšíme se. Zároveň je pravdou, že kluci dnes vydali velké množství sil.“

V Evropě jste patnáct zápasů neprohráli, dnes remizovali s Fiorentinou. Podpoří nezpochybnitelné úspěchy debaty uvnitř klubu o vaší budoucnosti na lavičce?

„My se ale bavíme. (usměje se). Nějaké dny k definitivnímu rozhodnutí bude potřeba ještě přestát.“