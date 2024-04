Plzeň za snem i s Mosquerou. Zbytky sil se najdou, semifinále je blízko

Ve středu ráno zamířili do Florencie na odvetu čtvrtfinále Konferenční ligy. Plzeňští fotbalisté hrají o historický úspěch, po domácí remíze 0:0 mají proti favoritovi stále slušnou šanci proklouznout mezi nejlepší čtyři celky soutěže. Do mužstva se vrací po zranění Jhon Mosquera, k dispozici jsou i Jan Kopic se Sampsonem Dwehem, kteří doma nemohli nastoupit kvůli karetnímu trestu. „Jedeme tam jako na finále,“ prohlásil na letišti v Praze před odletem asistent Viktorie Jan Trousil.

V neděli doma porazili Slavii a zvedli si sebevědomí. V náročném programu jde teď únava stranou. Plzeňští hráči vnímají, že ve Florencii mohou uhrát životní úspěch, poprvé od roku 1996 by český klub proklouzl do semifinále evropské soutěže.

„Nedá se očekávat, že by se změnil styl Fiorentiny. Pořád to bude o jejich dominantním držení balonu. My chceme vycházet ze zabezpečené obrany jako v Plzni, ale být víc aktivní vepředu,“ nastínil před odletem v Praze plzeňský asistent Jan Trousil. „Jde o jeden zápas, může se stát cokoliv. Papírově je Fiorentina určitě silnější, ale semifinále je blízko,“ přiznal stoper Viktorie Robin Hranáč.

Se svými parťáky vzadu během jarního play off Konferenční ligy už tři zápasy nedostal gól, což je klíč k aktuální západočeské jízdě. Naposledy Plzeň vynulovala i Slavii.

„Každý tým se musí opírat o hru vzadu. Aspoň nám trenéři u videa nemohou pouštět chyby, ze kterých dostaneme gól,“ culil se Hranáč, který i se zápasy reprezentace zvládá extrémně náročný program. „Jsme na tom dobře. Výhra se Slavií nám hlavně psychicky pomohla. Potvrdili jsme si, že můžeme hrát s evropskými týmy, k jakým patří i Slavia. Jsme namotivovaní a chceme úspěch.“

První duel v Doosan Areně odehrála Viktoria v okleštěném složení, na odvetu do Itále má uschopněné důležité hráče. Po karetním trestu se vrací Jan Kopic a Sampson Dweh, s týmem už odletěl i Jhon Mosuera, který se zotavoval po zlomenině v obličeji.

„Hráči, co delší dobu nehráli, to proti Fiorentině odehráli suverénně, to je pro nás jenom dobře. Až zítra se kluci dozvědí, v jakém složení budeme hrát,“ prohlásil Trousil. „Kluci jsou namotivovaní, předchozí zápasy je nabily. Jedeme tam jako na finále, každý to chce hrát, zbytky sil hráči najdou,“ dodal plzeňský kouč.

Všichni v klubu dobře vědí, o co v Itálii hrají. Po domácí remíze navíc věří, že jsou schopni favorita potrápit. „Zda mě čeká životní zápas, na to jsem odpovídal už asi čtyřikrát. Chci se posouvat dál a snad tenhle nebude poslední životní, co v téhle sezoně odehraju,“ usmál se Hranáč, než s ostatními členy výpravy zamířil do letadla směr Florencie.

