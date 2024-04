POLEMIKA: Správné play off vs. Chci fotbal... Měla Plzeň hrát atraktivněji?

RADEK ŠPRYŇAR: ANO

Chci vidět fotbal

Ve čtvrtek večer jsem opouštěl Doosan arénu v rozpacích. Remíza s Fiorentinou má zvuk, českému fotbalu pomohla k přímé účasti do Ligy mistrů v přespříští sezoně. Všechno super. Jenže způsob hry Plzně se mi ani za mák nelíbil. Částečně rozumím okolnostem, Viktoria byla v personální nouzi, na lavičce z poloviny dorost… Nechci, aby to vyznělo neuctivě, jelikož Miroslava Koubka vážně respektuji. Po odborné stránce patří mezi absolutní špičku v tuzemsku, ale zaparkovat autobus by Jindřicha Trpišovského nenapadlo ani v tom nejošklivějším snu.

Vzpomínám si na dva roky starý příběh. Také Slavia tehdy řešila masivní obtíže se základní sestavou, nacházela se v osmifinále Konferenční ligy a proti Linci byla nucena nasadit šestnáctiletá dvojčata Pudilova. Přesto ani o píď neupravila typickou herní šablonu. Chtěla na hřišti dominovat, brutální náročností rakouského soka zašlapat do země. Nehledě na angažmá šestnáctiletých teenagerů, kterým právě oschly občanky. Tehdy v březnu sešívaní nad nadupaným soupeřem vyhráli 4:1 a vyřídili si vstup do dalšího kola.

Jistě, Plzeň má hru postavenou na jiných principech, Koubek vidí fotbal odlišněji než kolega ze Slavie. Je větší pragmatik. Nicméně v souboji nejlepších osmi týmů jednoho z evropských pohárů nechci vidět zákopovou válku, chci vidět fotbal, atraktivní fotbal. A ten Plzeň nepředvedla.

JONÁŠ BARTOŠ: NE

Hrála správné play off

Jedinkrát vystřelili na bránu, míč drželi na kopačkách jen 31 procent času. Čelili drtivé převaze, jak řekl trenér Koubek, nejsilnějšího italského mužstva na míči. Plzeň ale uspěla. Nepustila favorita do větší šance, perfektně zorganizovanou, dokonale koncentrovanou defenzivou soka vynulovala. Otrávila tak, že si Fiorentina nevypracovala jedinou pořádnou gólovou situaci.

Čtvrtfinále v Evropě, když cítíte šanci na průchod do dalšího kola, se snad má hrát jinak? Jde o play off, taktickou bitvu, kde každá chyba bolí. A znamená konečnou. Než hrát „férovku“ a dostat ranec, je přeci lepší udělat výsledek. Mimochodem znamenající stovky milionů, které od UEFA na základě vylepšeného koeficientu přitečou do celého českého fotbalu.

Plzeň odehrála perfektní play off zápas. V lecčems připomněla hokejový Třinec. V klíčových fázích dokáže přepnout, uzpůsobit hru soupeři a velikosti zápasu. Plzeň pod Koubkem uštkla Slavii i Spartu, Třinec si došel čtyřikrát po sobě pro mistrovský pohár. A teď zle trápí Spartu, která přišla o náskok 3:0 a klepe se, aby si na vycepovaném týmu nevylámala zuby při cestě do finále.

Trenér Koubek je mistrem v taktických kejklích, společně s kolegy zvolil správně, co na soupeře použít. Sám ví, že v odvetě už musí být odvážnější. Ale do Itálie pojede mužstvo s otevřenou možností postupu do semifinále, což se v Česku nikomu nepovedlo 28 let. V takových chvílích se na zápas nelze koukat jen líbivou optikou, ale hlavně přes výsledek. Být lepší a jít dál se počítá. Těží z toho celý český fotbal.