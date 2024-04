Barákovi vykradli barák, prozradil Hranáč. Ocenil pohárovou jízdu

PŘÍMO Z FLORENCIE | Smutek z vyřazení pomalu přebije fakt, že s Plzní došel až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Robin Hranáč (23) patří ke stěžejním pilířům mužstva, které s italským favoritem odolávalo až do rozhodujícího prodloužení (0:2) . Na domácí straně se na plac dostal český reprezentant Antonín Barák. Bohužel mu postup mezi nejlepší čtyři celky soutěže zhořkl. „Říkal, že mu dneska vykradli barák,“ prozradil plzeňský stoper, když ve čtvrtek v noci hodnotil odvetu ve Florencii.

Je ve vás spíš zklamání z vyřazení, nebo spokojenost, že jste to s Plzní dotáhli až do čtvrtfinále Konferenční ligy?

„Spíš řeknu pozitivní věci. Naše cesta byla úžasná, jsme za ni všichni rádi. Snažili jsme se o to porvat i teď s Fiorentinou, ale bohužel byla kvalita jasně na straně soupeře. Zaslouženě postoupila, bylo by hodně nespravedlivé, kdybychom šli dál my.“

Přišla červená karta pro Cadua v momentě, kdy jste se dostávali do hry?

„Je to škoda, ale v téhle době se takové fauly pískají na červenou, asi to tak mělo být. Po téhle situaci to pro nás bylo složité, také jsem cítil, že jsme to do penalt mohli dotáhnout, ale to je minulost. Jsme rádi, že jsme si tady vůbec mohli zahrát.“

Na začátku vás ve hře držel brankář Martin Jedlička. Proč se soupeř dostával do tolika šancí?

„Zvolili jsme na začátku trošku jinou taktiku, než kterou jsme použili doma. Chtěli jsme soupeře víc presovat, ale bohužel se nám to tolik nedařilo a pronikali nám tam po stranách. Pak jsme to vzadu zpevnili, ve druhém poločase nám to víc vyhovovalo. Škoda toho prodloužení.“

Zbývaly vám ještě síly?

„Křeče od nás asi nikdo neměl, ale jak jsme dostali gól, únava na nás víc dolehla. Pokud bychom drželi remízu dál, zbývalo by nám také víc sil.“

Jaký největší zážitek si odnášíte z tažení Konferenční ligou?

„Asi každý zápas byl zajímavý, když jsme vyhráli, udrželi čisté konto. Těch momentů je hodně. Celý tým nabíráme zkušenosti, někteří jsme pořád mladí a pro nás jsou takové zápasy hodně cenné. Plzeň má každý rok vysoké ambice dostávat se do pohárů, pro klub je to stěžejní. Určitě se o to porveme i další sezonu.“

Řekli jste si po zápase něco s Antonínem Barákem?

„Zastavil se u nás v kabině. Řekl nám, že mu dneska vykradli barák, musel chvátat pryč ze stadionu. Snad mu to dobře dopadne.“

Ukázala vám Fiorentina, na čem ještě musíte pracovat?

„Je to něco jiného. Mají skvělé držení míče, propracované systémy, je vidět, že na nich makají. Je tam jiná kvalita, jde o TOP 5 soutěž v Evropě.“

Pro vás osobně jsou evropské poháry velká zkušenost?

„Vnímám, že jsem se posunul já i celý tým. Snad to takhle půjde dál. Máme před sebou v sezoně ještě hodně důležitých zápasů. Jako třeba MOL Cup, v lize také můžeme v závěru míchat kartami. Na to se těšíme.“