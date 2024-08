Špatná umělka, fanoušci bez jídla. Holoubek děkoval, teď na Izraelce

Středočeši neměli tak výraznou převahu jako v domácím prvním zápase, ale fotbalovost byla na jejich straně. Vědět o sobě dávali i fanoušci FKMB a jejich člen Ondřej Dvořák poskytl dojmy přímo z místa. „Na stadionu bylo opravdu jen pár příznivců domácích. Bohužel vybavenost stadionu nebyla dobrá a scházelo například jakékoliv jídlo, nefungoval tisk lístků. Připravenost byla opravdu nulová.“

Fanoušci, kteří vážili dlouhou cestu autobusem, mohli sledovat alespoň několik šancí svého týmu, ale Transinvest zachránil brankář Čupič, nebo mladoboleslavské zradilo zakončení. To je ostatně bolístka českého celku v celém dvojzápase. Důležitý příspěvek do evropského koeficientu pro českou ligu tak zachránil až střídající žolík Matyáš Vojta, který ze značného úhlu střelou nahoru o břevno vstřelil jediný gól utkání v 78. minutě.

Tutovka, kterou nevídaně spálil v nastaveném čase Solomon John, jen podtrhla, že postup je sice super, ale v další fázi KL už takový výkon a produktivita stačit nemusejí. Ve třetím předkole soutěže Mladá Boleslav narazí na vítěze izraelský Hapoel Beer Ševa. Po postupu se k utkání vyjádřil kouč mladoboleslavských David Holoubek.

Možná se to vítězství nerodilo tak snadno, jak kdekdo čekal, že?

„Bylo to strašně těžké utkání, ale to jsme předpokládali. Ta umělá tráva nebyla vůbec připravená aspoň nějakým postříkáním, bylo to neskutečně pomalé. Paradoxně jsme měli v prvním poločase nějaké tři šance, ale neproměnili jsme je, což je velká škoda. Jinak bychom hráli klidněji. Soupeř nás nijak neohrozil, to je potřeba říct. Mám radost, že jsme nakonec skórovali. Hru jsme měli pod kontrolou. Je dobře, že jsme tady vyhráli. Za Boleslav i za fanoušky.“

Kdyby ta branka přišla dřív, bylo by to klidnější?

„No jasně. Měli tam příležitosti Kušej, Mareček i Ladra. Třeba i z malého vápna, ale nedali. Jsem moc rád, že zase do toho skvěle vstoupili mladí hráči. Přineslo to gól. Je super, že když tam vlítnou, tak tomu dodají drajv a energii. Zasloužená výhra.“

Na stadionu byli slyšet i mladoboleslavští fanoušci, kteří vážili do Vilniusu cestu autobusem. Co na to říkáte?

„I kdybyste se mě na to nezeptal, tak bych to zmínil. Musím jim vyseknout obrovskou pochvalu a poděkovat, protože jet takovou štreku autobusem iks hodin. Celý zápas fandili. Pomohli nám za další výhrou.“