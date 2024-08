Baník splnil misi. A teď na Kodaň! Šín: Jdeme si za pohádkou, chceme postup

Realizační tým se poplácal za dobře odvedenou práci, pak si kouč Pavel Hapal vzal bokem středopolaře Matěje Šína a ještě na hřišti mu ukazoval, co se dalo řešit lépe. Do toho agenti spojeni s Baníkem tleskali na tribuně v Jerevanu zaslouženému postupu. A pak přišla na řadu společná fotografie. Otázkou je, kdo na nich byl brán za hlavní hrdiny. Fantastičtí fanoušci, kteří cestovali přes půl Evropy za milovaným mančaftem? Nebo strůjci úspěchu na suchém terénu?

Upřímně řečeno: spíš to tentokrát v úmorném vedru byli příznivci oblečení do bílého. „Jsou úžasní, překvapilo mě, že jich je tady tolik. Ale jsem nadšen,“ rozplýval se Matěj Šín.

Klid hostům, kteří nastoupili takřka v plné palbě, dodal Ewerton. Kdo jiný. A v druhé půli přidal po Brazilcově rohu pojistku stoper Matěj Chaluš. Skóre mohlo být vyšší, ale David Buchta šance neproměnil. Stejně tak je ale třeba pochválit v premiéře brankáře Dominika Holce. Za nulu, za výkon.

„Jsem spokojený s postupem i hrou. Měli jsme trochu obavy z klimatických podmínek, ale kluci se s nimi porvali velice dobře. Buchta se mi líbil celý zápas, odehrál výborné utkání. Bohužel nebyl odměněn gólem,“ hodnotil utkání kouč Pavel Hapal, který nemusí řešit přípravu na Karvinou, neboť duel je oproti jeho původním předpokladům odložen. Jeho štáb se může stoprocentně koncentrovat na konfrontaci s dánským velkoklubem.

Resumé je totiž takové, že Slezané se ve středu večer představí na půdě FC Kodaň. „Máme za domácí úkol je sledovat v lize. Znám je, sledoval jsem je už v Lize mistrů,“ vyprávěl nadšeně Šín.

„Všude kolem jsem slyšel, že je díky výsledku 5:1 hotovo, ale zažil jsem situace, kdy se soupeř chytil prvním gólem a pak mu narostla křídla. To jsme nechtěli dopustit, proto jsme sestavu nešetřili. Až potom jsme nabádali hráče, aby si trošku odpočinuli. Ať to trošku kouskují a zdržují a pošetří síly,“ popisoval trenér taktické pokyny.

Negativem je brzké stažení středopolaře Jiřího Bouly. „Dostal koňar do oblasti kyčle, věřím, že to bude jen naražené,“ uvedl Hapal. Na druhou stranu, aspoň díky tomu dostal šanci Samuel Grygar. Těžko říct, zda by se jinak muž, o kterého stojí Ružomberok, vůbec dočkal. „Většina kádru už příležitost dostala a nezklamala. Věřím, že se nálada přenese do dalšího utkání,“ dodal euforicky.

Upřímně, s takovou kvalitou se Baník běžně nesetkává. „Víme, že je to klub, který hrává několik let Ligu mistrů, má spoustu reprezentantů a kvalitní tým. Ale ve fotbale je možné všechno. Budeme outsiderem, ale uděláme vše, abychom postoupili,“ pokračoval šéf lavičky v pozitivním duchu.

Po souboji s Kodaní se FCB v neděli utká doma s Hradcem Králové, tam už přeložení není tématem.