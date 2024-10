Boleslav - Lugano 0:1. Vydra nadvakrát nedal penaltu, domácí dál bez bodu

V první řadě bylo velkým zklamáním zaplnění mladoboleslavského stadionu. Klub vynaložil velké úsilí, aby se domácí zápasy Konferenční ligy uskutečnily v Mladé Boleslavi. Pětitisícové ochozy se však podařilo naplnit jen z větší poloviny. Oficiálně dorazilo jen 2 836 diváků. Přitom se před utkáním konala autogramiáda bývalých hráčů Bolky, kteří v roce 2006 slavně vyřadili z Poháru UEFA Marseille. A zůstalo spíše u nostalgie.

Od úvodu bylo patrné, že Lugano nesleví ze svého ofenzivně laděného fotbalu. Kouč Mattia Croci-Torti vyznává kombinační fotbal a držení míče. Několikrát v utkání se stalo, že se domácí třeba dvě až tři minuty nedostali k balonu.

Oba celky spojovala snaha procházet středem. Dva náznaky vedené Vasilem Kušejem nevyšly. Brankář Saipi vyhrál souboj s Lukášem Maškem. Ještě předtím po rohu hlavičkoval Martin Králik. Určitě to nebyla jednoznačná partie jako v Arménii proti Noahu, ale stejně bylo patrné, že technická kvalita je na straně hostů. Ignacia Alisedu ve velké šanci ještě Matouš Trmal vychytal. Jenže v 38. minutě přišla další kolmice prostředkem hřiště. Trmal před Mahouem jen ve skluzu vypíchl míč do strany. Tam byl ale připraven nejzkušenější hráč Lugana Renato Steffen. Švýcarský reprezentant potvrdil, jak vytříbenou má levou dolní končetinu a takřka do odkryté brány míč uklidil.

„Bolka“ se po změně stran snažila otevřít hru, ale Lugano až netradičně slušně hrálo v bloku, když to bylo potřeba. Když už někdo dělal švýcarskému vicemistrovi potíže, jednalo se o Vasila Kušeje. Domácí by prostě takových šikulů s číslem 23 na zádech potřebovali pro evropskou konfrontaci více. Lugano nadále drželo hlavně míč, ale přece jen Bolka dostala obrovskou šanci, když Hajdari jasně stáhl ve vápně k zemi Maška, penalta jednoznačná. Tohle patřilo spíše do bojových sportů.

Míč si na puntík postavil host ze Sparty Vydra posilněn proměněnou jedenáctkou v posledním ligovém zápase proti Bohemians. Jenže tentokrát to nevyšlo.

Vydra poslal balon slabě doleva ze svého pohledu a Saipi stranu vystihl. Hra nadále plynula, jenže kyperský sudí Theouli dostal od videa pokyn, že se Saipi odlepil z brankové čáry příliš brzy. Penalta se tak opakovala.

Vydra prokázal velkou nálož sebevědomí, protože si penaltu vzal znovu. Rozhodl se pro opačnou stranu, ale jméno Saipi si bude kmenový hráč Sparty pamatovat asi do konce života. Psala se 82. minuta a jejich vzájemný souboj opět vyhrál kosovský brankář. Tentokrát se správně vrhnul na druhou stranu. Ani v jednom případě přitom nemusel tasit světový zákrok a Vydra mu pozici usnadnil. V Lokotrans Aréně bylo hrobové ticho, které tu a tam protkla nadávka.

Středočeši tak zahodili v druhé půli obrovskou šanci na bodový zisk, protože Lugano už nebylo tak výrazné. Domácí byli jako opaření a do konce zápasu už nedokázali soupeře dostat pod zásadní tlak. Lugano tak zůstává po dvou kolech Konferenční ligy bodově stoprocentní, zatímco Bolka při skóre 0:3 ještě nebodovala.