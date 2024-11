Trmal zpět v Portugalsku: Osud. Kluci z Guimaraese mi psali na Instagram

Tři roky fotbalové školy života v Portugalsku stačily. Brankář Matouš Trmal chtěl loni v létě dát své kariéře nový impulz, tak kývl na nabídku Mladé Boleslavi. Nyní má šanci na „pomstu“. Do Guimaraese se tentokrát vrátí jako soupeř v Konferenční lize. „Sdílel jsem to na Instagramu, že se vracím a pár kluků se mi ozvalo. Uvidíme, jestli s brankářem Brunem Varelou dojde na nějakou hecovačku na rozcvičce. On je totiž docela užvaněný,“ hlásí před složitým portugalským testem Trmal a ujišťuje, že Boleslav nejede jen na výlet. „Asi víme všichni, že jsme outsideři, ale nedáme kůži lacino,“ doplňuje šestadvacetiletý gólman.

Jak se tým sžil s koučem Brännströmem a jeho švédským asistentem?

„Už si to podle mě sedá. Kluci si zvykli, že se mluví převážně anglicky, když se něco řeší s trenérem. Na hřišti už to vypadá taky lépe než na začátku, co se týče komunikace. Každý má nějaké základy v angličtině. A když dojde na nějaký problém, tak asistenti přeloží.“

Byly nějaké osobní pohovory s koučem před důležitými zápasy v listopadu?

„Se mnou konkrétně k ničemu nedošlo. Ne ale teď vážně. Osobní pohovory ani úplně ne. Nebylo to nijak vyhrocené, ta atmosféra je tady klidná. Spíš si spolu sedli útočníci, záložníci, obránci, aby se probrala taktika a dostali jsme do sebe ještě víc Brännströmovy principy.“

Nastává období, které určí ráz zbytku sezony?

„To si nemyslím. Pro nás jsou zápasy třeba proti Guimaraesi, Betisu nebo Spartě spíše svátkem. Hlavně ty evropské zápasy jsou pro nás velká škola. Už Noah a Lugano nám ukázaly svou kvalitu. A Sparta? Tam taky můžeme mnohem víc získat než ztratit.“

Je lepší utkat se Spartou tento týden, když se jí nedaří?

„Asi není, protože o to víc se budou teď snažit proti nám. Kdyby porazili doma Baník, tak by to mohli trochu podcenit, ale po tom výsledku, jaký byl, to asi nehrozí. Pojedou podle mě na dvě stě procent, takže těžké utkání.“

Co byla vaše první pohnutka, když jste se dozvěděl, že pojedete v Konferenční lize do Guimaraese?

„Sledoval jsem ten los živě a byl jsem nadšený. Přál jsem si, abychom měli Guimaraes. Chtěl jsem se tam znovu podívat. Vyšlo to suprově. Těším se, je to osud.“

A takové to zdravé naštvaní, teď vám ukážu, koho jste nechali odejít, se dostavilo?

„Možná jsem si to říkal ten poslední rok v Portugalsku, když mě poslali hostovat do Marítima. Tenkrát byl Guimaraes docela v rozkladu. Měnili se tam totiž prezidenti. Když jsem šel do Boleslavi, tak se mi ani nesnilo, že se tam vrátím jako soupeř v evropském poháru. Cítím se teď skvěle, ale neberu to tak, že bych choval nějakou zášť vůči nim, spíš naopak. Jsem zvědav, jak na mě budou reagovat fanoušci nebo bývalí spoluhráči.“

Pořád chytá Bruno Varela, kterému jste kryl záda. Jaký jste spolu měli vztah?

„My jsme spolu v pohodě. Hned po losu mi psal, že se brzy uvidíme. Je to takové zvláštní tím, že jsme oba chtěli chytat, místo bylo jen pro jednoho a on je fakt výborný. Mohl by chytat jinde, ale já tam mít takovou pozici jako on, tak se taky nikam neženu. Kapitán a v tom městě je za boha. Kolem něj je taková speciální aura. Je tváří klubu, umí se prezentovat i na sociálních sítích. My jsme si vlastně spíš pomáhali. Uvidíme, jestli dojde na nějakou hecovačku před zápasem na rozcvičce, on je docela užvaněný.“

Dáváte rady Kušejovi a spol.? Kde má slabiny?

„O tom to asi nebude. Můžu něco říct, ale oni si poradí sami. To nemám v kompetenci. On je dobrý a komplexní gólman. Doufejme, že bude mít slabší den.“

Jste ještě s někým z klubu v kontaktu?

„Když jsem koukal na sestavu v jejich posledním ligovém zápase, tak v základu bylo snad šest hráčů, kteří tam byli ještě se mnou. Sdílel jsem to na Instagramu, že se vracím a pár kluků se mi taky ozvalo. Je tam taky několik stejných lidí v realizáku, zůstali i fyzioterapeuti a doktoři. Bude hodně příjemné se s nimi vidět.“

Koho byste označil za hvězdu týmu kromě Varely?

„Asi jejich střední záložník Tiago Silva. Prošel Nottinghamem, hrál za Olympiakos. Pamatuju ho, byl za mě nejlepší individualitou týmu.“

Jaká atmosféra čeká na místě Mladou Boleslav?

„Jsem na to sám zvědavý, ve čtvrtek v osm večer. Tipuju takových deset až patnáct tisíc lidí. Mělo by být hezké počasí. Oni dokážou v ochozech vytvořit pěknou atmosféru. S námi to ale peklo nebude, si myslím. Jako při derby s Bragou to asi fakt nehrozí. Fanoušci jsou tam zvyklí vyprovázet autobus hráčů z hotelu, což je zhruba pět minut od stadionu, ale jede se taková okružní trasa kolem různých hospod a kaváren. Už nějaké čtyři hodiny před zápasem jsou všichni v klubových dresech, na domech vlají vlajky. Nevím, jak to bude ve čtvrtek proti nám, ale o víkendu to takhle v lize funguje.“

Kam se Guimaraes v hierarchii portugalské ligy podle vás řadí?

„Je tam ten silný trojlístek Sporting, Benfica, Porto, ale pak už vnímám v tuto chvíli Guimaraes na úrovni Bragy. Ten klub se stabilizoval. Přišel totiž nový prezident. Za mě to bylo takové proměnlivé. Ne všechno si sedlo, měnili se trenéři i hráči. Teď mají nového kouče, který v létě přišel z malého klubu Moreirense a pozvedl je.“

Dá se čekat, že budou technicky ještě zdatnější než hráči Noahu. Jak se připravit?

„Noah se prostě nepovedl. Ta kvalita teď bude ještě o něco jiná. Některé hráče z Noahu jsem si pamatoval z portugalské ligy, když tam seděli na lavičce. My se musíme snažit držet krok a hrát bojovně. Asi víme všichni, že jsme outsideři, ale nedáme kůži lacino. Chybělo nám teď i trochu štěstí, hlavně doufám, že to prolomíme a dáme gól.“

Když jsme u té absence gólů v Evropě, mluvil jste s Patrikem Vydrou jako gólman o těch neproměněných penaltách v poslední době?

„Ale jo, vyříkali jsme si to. On ví sám nejlíp, že to v daný okamžik nezvládl. Házet na něj další negativa by byla blbost. Byly zápasy, kdy nás zase svým výkonem podržel.“