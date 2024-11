KL: Demolice! Chelsea stanovila rekord soutěže, doma vyhrála vysoko 8:0

Chelsea ve dvou předchozích zápasech zatížila soupeřova konta pokaždé čtyřmi góly, tentokrát splnila čtyřbrankovou normu už za 21 minut. Trenér Maresca s vyhlídkou na nedělní derby s Arsenalem postavil kompletně jinou jedenáctku než v posledním ligovém kole. Náhradníci se ale činili.

Argentinský záložník Fernández, který převzal kapitánskou pásku, připravil tři branky. Dvakrát skórovali Portugalec Joao Félix a Francouz Nkunku, mezi střelce se zapsal i osmnáctiletý španělský talent Guiu, další objev z barcelonské líhně. Noah, který v premiéře skupinové fáze porazil Mladou Boleslav, se nechtěně zapsal do rekordní listiny. Dosud nejvyšší výhru 7:1 zaznamenal loni Nordsjaelland v zápase s Ludogorcem.

Také Fiorentina na Kypru šetřila některé opory, ale zřejmě nemá tak silnou lavičku. Nejdřív její obranu překonal Řek Donis a v nastaveném čase ghanský útočník Abagna prokličkoval mezi čtyřmi protihráči a náskok znásobil. Italský tým dosud vyhrál sedm zápasů v řadě, v Konferenční lize dal všech šest branek až po přestávce. Tentokrát už ale Francouz Ikoné stihl jen zmírnit porážku. A příště Fiorentinu čeká další kyperský tým Pafos, který si dnes připsal v utkání s Astanou druhou výhru.

Legia rozdrtila Dinamo Minsk 4:0 a jako jediný tým v soutěži ještě nedostala gól. Po dvou brankách dali oba útočníci - Brazilec Luquinhas a Španěl Gual, Tomáš Pekhart byl opět jen mezi náhradníky. Běloruský tým, který hraje jen díky benevolenci UEFA, je dál bez bodu.

Michal Sáček na pravém kraji obrany pomohl k výhře Bialystoku nad norským Molde 3:0. Angolský útočník Pululu dal už čtvrtý gól v této soutěži a dotáhl se na čelo střelecké tabulky. Své krajany pak dvakrát pokořil Nor Hansen.

Lugano, které před dvěma týdny zvítězilo v Mladé Boleslavi 1:0, utrpělo na hřišti srbského klubu TSC Bačka Topola debakl 1:4. Domácí ve dvou předchozích zápasech gól nedali, tentokrát si s chutí zastříleli. O branky se rovnou měrou podělili Stanič a Pantovič, který ještě trefil tyč. Frustrace švýcarského týmu vyvrcholila v nastavení, kdy Bottani strčil v přerušené hře do protihráče a dostal červenou kartu.

Také Rapid Vídeň získal i potřetí tři body, tentokrát na půdě moldavského Petrocubu po výhře 3:0. Vedení mu zařídil maďarský obránce Bolla prvním gólem po přestupu ze Servette Ženeva. Další dva přidal po přestávce pětatřicetiletý veterán Burgstaller.

Shamrock Rovers o víkendu přišli o šanci získat pátý irský titul v řadě a ani zápas s velšský týmem The New Saints pro ně nezačal dobře. Inkasovali jako první, ale ještě do přestávky výsledek otočili. Tým, který v předkole Ligy mistrů vypadl se Spartou a neuspěl ani v kvalifikaci o Evropskou ligu, je ve třetí soutěži bez porážky se sedmi body.

Helsinky poprvé po čtyřech letech nezískaly doma titul a mohou se soustředit na Konferenční ligu, protože domácí soutěž skončila ve Finsku už v polovině října. Herní přestávka jim ale neprospěla a doma podlehly Olimpii Lublaň 0:2.

V Edinburghu se utkaly dva týmy, jimž se v domácích soutěžích vůbec nedaří, ale v Konferenční lize sklízely zatím jen úspěchy. Hearts jsou ve skotské lize dokonce předposlední, Heidenheim na tom není v bundeslize o moc lépe. Z utkání vyšli lépe hosté, první gól vstřelil Conteh, který zařídil body i v minulém kole v Pafosu. Výhru pojistil v poslední minutě Schöppner.

V souboji týmů, které měly dosud nulu na bodovém kontě, vyhrál St. Gallen v Severním Irsku nad Larne 2:1, přestože od 4. minuty prohrával vlastním gólem. Branky se diváci nedočkali jen v zápase mezi LASK Linec a Cercle Bruggy. Hosté hráli celý druhý poločas v deseti, červenou kartu dostal jejich nejlepší střelec Donkey z Toga.

Fotbalová Konferenční liga - 3. kolo:

Víkingur Reykjavík - Banja Luka 2:0 (2:0)

Branky: 17. Hansen, 23. Gunnarsson.

Gent - Omonia Nikósie 1:0 (1:0)

Branka: 31. Gandelman.

HJK Helsinky - Olympija Lublaň 0:2 (0:0)

Branky: 57. Brest, 68. Agba.

Legia Varšava - Dinamo Minsk 4:0 (1:0)

Branky: 10. a 55. Luquinhas, 51. z pen. a 59. Gual.

Pafos - Astana 1:0 (0:0)

Branka: 87. Silva.

Petrocub - Rapid Vídeň 0:3 (0:1)

Branky: 53. a 81. Burgstaller, 10. Bolla.

Shamrock Rovers - The New Saints 2:1 (2:1)

Branky: 24. Kenny, 39. Watts - 15. Williams.

Bačka Topola - Lugano 4:1 (1:0)

Branky: 4. a 62. Stanič, 59. a 86. Pantovič - 61. Belhadž. ČK: 90.+1 Bottani (Lugano).

APOEL Nikósie - Fiorentina 2:1 (2:0)

Branky: 37. Donis, 45.+1 Abagna - 74. Ikoné.

Betis Sevilla - Celje 2:1 (0:0)

Branky: 75. Natan, 90.+4 Juanmi - 81. Matko.

Djurgaarden - Panathinaikos Atény 2:1 (0:1)

Branky: 49. Gulliksen, 74. Hummet - 17. Djuričič.

FC Kodaň - Basaksehir 2:2 (0:1)

Branky: 79. a 83. Chiakha - 26. Kény, 80. Piatek. ČK: 83. Özdemir (Basaksehir).

Heart of Midlothian - Heidenheim 0:2 (0:0)

Branky: 57. Conteh, 90. Schöppner.

Chelsea - Noah 8:0 (6:0)

Branky: 21. a 41. Joao Félix, , 69. a 86. z pen. Nkunku, 12. Adarabioyo, 14. Guiu, 18. Disasi, 39. Mudryk.

Bialystok - Molde 3:0 (1:0)

Branky: 60. a 75. Hansen, 7. Pululu.

Larne - St. Gallen 1:2 (1:1)

Branky: 4. vlastní Diaby - 29. Görtler, 79. Vandermersch.

LASK Linec - Cercle Bruggy 0:0

ČK: 45. Denkey (Cercle).