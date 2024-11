Penalty Boleslavi nepřejí. Kušejův gól na první body v Portugalsku nestačil

Brankář boleslavských Matouš Trmal sliboval, že jeho tým nedá v Guimaraesi kůži lacino. A platilo to. Domácí měli sice jasnou střeleckou převahu, ale herně to nebyla taková tragédie jako v Arménii proti Noahu. Možná Portugalcům chyběla sehranost. Kouč Rui Borges protočil sestavou. Oproti poslednímu ligovému zápasu udělal šest změn.

Kdo ale nechyběl v základu o víkendu ani ve čtvrtek proti Mladé Boleslavi, to byl špílmachr Tiago Silva. Po půl hodině dalekonosnou raketou trefil brankovou konstrukci. Trmal se jen proletěl vzduchem. Jako varování to však nepomohlo, o chvíli později Jakub Fulnek podrazil ve vápně Kaia Césara a polský sudí Pawel Raczkowski nařídil pokutový kop.

Míč si na puntík postavil právě Tiago Silva. Trmal ho zná z působení v Guimaraesi, ale domácí desítka ukázala Patriku Vydrovi, jak se kopou penalty. „Tiago je technicky vybavený skvěle. Věděl jsem, že to bude kopat nahoru, bohužel jsem ale šel na druhou stranu,“ chválil střelce úvodní branky zápasu gólman Trmal.

Kromě penalty a rány do tyče si pátý tým portugalské ligy nic nevytvořil. Naopak Martin Králik mohl po rohu hlavou otevřít gólový účet Bolky v Konferenční lize, ale to se nepovedlo.

Po pauze dostal šanci místo neviditelného Daniela Marečka Matyáš Vojta. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o zdravotní důvody. „Mareček byl zasažen do hlavy, takže musel o poločase střídat,“ objasnil kouč Andreas Brännström.

Po pauze útočili zejména domácí. V 50. minutě tutovku Jesúsi Ramírezovi vyčapal Trmal, ale pak se z rohu prosadil Óscar Rivas. A měl náramnou radost. Poté, co přišel v červenci z druhé španělské ligy, se jednalo o jeho první start v dresu Guimaraese a čtyřiadvacetiletý obránce se hned prosadil.

Mladoboleslavští se snažili, bojovali, ale téměř vše troskotalo na špatné finální fázi. Konferenční liga je tak zatím pro Mladou Boleslav vysoká škola. Že byli technicky jinde hráči Guimaraese? To se tak nějak čekalo, ale bojovností Bolka dokázala částečně rozdíl mazat. Jenže i hráči arménského Noahu a švýcarského Lugana byli šikovnější. „Převládá zklamání. Plán do budoucna je takový, abychom hráli podobně kombinačně jako ve druhé půli,“ dodal Brännström.

Na pachuti ze sympatického výkonu nic nezměnila ani minela domácího stopera Borevkoviče. Podskočil snadný míč, za něj si zaběhl Vasil Kušej a dal premiérový gól Bolky v Konferenční lize. Tým z města automobilů si začal dovolovat a ztratil ostych. Jenže pozdě. Vojta neproměnil dobrou příležitost hlavou a domácí chodili do brejků. Opět pomohl Trmal držet portugalské fans v napětí až do konce. Marně. „I když nás výsledek mrzí, tak já jsem si to užil. Pro mě to byl speciální den, že jsem se mohl vrátit. Já to tady miloval. Nakonec jsme z toho udělali drama. Ze začátku to spíš vypadalo, že je otázkou, o kolik to bude. Myslím, že jsme předvedli docela dobrý výkon,“ měl jasno Trmal.

Zatímco Guimaraes tak zůstává v Konferenční lize stoprocentní, Bolka na své první body po důstojně vedeném zápasu čeká.