Stačí remíza. A nebo ne? Měli jsme být asi zticha, popsal Brännström zmatky

Byl zklamaný, možná až naštvaný. Trenér Andreas Brännström ve čtvrtek před půlnocí těžko vstřebával bolestivou porážku 3:4 s norským Molde, po které jeho Mladá Boleslav přišla o postup do play off Konferenční ligy gólem v nastaveném času. „Tohle bylo jako deset různých zápasů v jednom. Hodně emocí. A ve výsledku to bolí,“ řekl švédský kouč.

Aby se Mladá Boleslav procpala do další fáze Konferenční ligy, potřebovala se umístit mezi prvními čtyřiadvaceti týmy. Ale postavení v živé tabulce se neustále točilo. Proto situaci sledoval asistent Jan Jelínek, který předával kolegům na lavici aktuální informace. „Nakonec to bylo pro hráče matoucí,“ líčil hlavní trenér Andras Brännström.

Když předal hráčům informaci, že remíza bude stačit, najednou vše bylo jinak. A pak zase, několikrát po sobě. Nový formát evropských soutěží vnesl do posledních zápasů víc dramatických chvil. A taky zmatku na střídačkách.

„Měli jsme být asi víc zticha. Je těžké tohle předat všem hráčům na hřišti. Ne všichni věděli, že jsme v jednom momentu museli skórovat. A tým se pak rozladil. Možná jsme měli být k hráčům víc jasní,“ líčil Brännström.

Nakonec na lavici hostů zavládlo zklamání. Středočeši ztratili remízový stav, když v nastaveném čase nezvládli udržet balon po vlastním autovém vhazování na polovině Molde. „Překvapili nás rychlým brejkem,“ uvedl Brännström. „Nejsme spokojení, z takové situace a v takovém čase jsme neměli inkasovat,“ pokračoval zklamaně.

Přitom jeho tým prožil snový start. Marek Suchý vstřelil gól už v páté minutě utkání. „Tohle zní někdy hloupě, ale gól padl možná až moc brzy,“ poznamenal švédský kouč. „Hráli jsme tak, jako by zbývala do konce jedna minuta, ne pětaosmdesát. Stáhli jsme se do obrany, byli jsme příliš defenzivní a v některých brejkových situacích nám chyběla odvaha. V poločase jsme byli trochu naštvaní,“ přiznal Brännström.

Norové ještě do konce prvního poločasu stav utkání otočili, stejně tak zareagovali na dva góly v rozmezí tří minut, které obstarali Vasil Kušej a Patrik Vydra.

Boleslavští tak skončili v Konferenční lize po podzimní ligové části. Na jaře si v Evropě už nezahrají. „Je to hodně emotivní. V zápase byla spousta dobrých věcí, ale ve výsledku to hodně bolí,“ litoval Brännström.

Švéd na konci srpna nahradil na lavici středočeského klubu Davida Holoubka a při své premiéře zvládl s mužstvem poslední zápas kvalifikace, čímž postoupil do ligové části evropské soutěže. Do ní vkročil třemi prohrami. „Měli jsme těžký los, ale zvedli jsme se,“ připomněl Brännström.

Do boje o postup se parta kolem kapitána Suchého vrátila výhrami nad Betisem Sevilla a Bialystokem. Ale nestačilo to. „Ve finále je složité něco říct, protože jsme nepostoupili. Byly to těžké zápasy, ale nebyli jsme v nich zjevně dostatečně dobří,“ dodal švédský kouč.