Jak to vypadalo v Rijece? Fény parodii nezachránily, řešilo se i jiné místo pro dohrávku
PŘÍMO Z RIJEKY | Odkopali, tedy spíš se odkoupali, pětačtyřicet minut. O přestávce anglický sudí Robert Jones rozkázal: Končíme! Nebylo divu, vždyť v Rijece, kam dorazila Sparta k druhému utkání Konferenční ligy, se konala mokrá komedie, možná i parodie. S fotbalem neměl nedlouhý průběh, jenž dospěl do remízy 0:0, nic společného. Rozhodnutí o ukončení se ukázalo jako jediné možné i správné. Dohrávat se bude v pátek v 16:00, začne se druhým poločasem.
Vlastně celý den, možná i dva, byl tenhle verdikt očekáván. Rijeka úpí pod přívaly deště, i když po poledni přestala voda z nebe padat. Jenže… Dvě hodiny před výkopem stanoveným na 18.45 se však rozjelo rodeo.
Sice nejprve pomalu, jenže vytrvale a navíc síla pořád mohutněla.
Přesto sudí zápas takzvaně pustili. Není divu, tlak na odehrání je logicky enormní. Sparta má objednaná letadla pro tým, partnery, žurnalisty, fanoušky, kterých dorazilo na čtyři stovky. Hotely byly zarezervované na jednu noc, výprava se měla vracet večer po utkání, protože tým už v neděli měl čekat ligový střet s Bohemians.
Našlapaný program má rovněž Rijeka, ve stejný den přijede na její devítitisícový stadion Osijek. Proto se šlo do boje.
Jednalo se však jen o zoufalý krok. Už první okamžiky jasně demonstrovaly, že to prostě nepůjde. Veljko Birmančevič kupříkladu centrem trefil do obličeje jednoho z obránců, který naprosto nečekaně upadl. Přihrávky se zastavovaly v kalužích, míč nebylo možné vodit.
Láteřili i technici typu Birmančeviče či Albiona Rrahmaniho. Ten dokonce jednou v souboji odpálil míč do autu, i když jindy by se ho pokusil uhrát. Pak se jen smál.
Birmančevič se zase dostal do šance, prostřelil gólmana, jenže bílá koule se zastavila ve vodě před čárou. Domácí naopak skórovali, brankář Peter Vindahl neodhadl skluz míče a nezasáhl. Branka však nebyla uznána kvůli ofsajdu, což ihned a velmi klidně ukazoval záložník Sivert Mannsverk. Jakoby tušil, že je to jedno.
Za pár minut také arbitr duel přerušil, po dalším kratším čase se na něj opět přišel podívat. Rozpažil ruce. Definitivu to však ještě neznamenalo, ta měla nejprve přijít až deset minut po půl osmé, poté v celou. Přišel i poslední zoufalý pokus, od jedenadvacáté hodiny se hnalo k dokončení půle.
Domácí využili na úpravu placu fény a také propichovací vidle. Jako důkaz, že se povrch zlepšil, předváděli odskok míče či přihrávky po zemi. Dokonce i členové realizačního týmu Sparty oceňovali práci místních.
Více však už nešlo. Liják byl vytrvalý, do toho létaly blesky, na které upozorňoval například gólman Vindahl. Kouč Brian Priske zase „hučel“ do čtvrtého rozhodčího, pokračování se mu nelíbilo, vždyť už před ním zmizela velká část podpory rudého mužstva. Nemálo fandů, mokrých a promrzlých, odešlo.
Další kroky jsou takové, že se utkání bude dohrávat v pátek od 16:00, což je ideální, protože termínová listina je nabitá. Potíží je stav trávníku v Rijece, podle některých informací bylo ve hře, že se bude hledat jiné místo. To nakonec padlo, bude se hrát na stejném. Předpověď počasí pro pátek je mnohem příznivější než pro čtvrtek…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off